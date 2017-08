Londýn - Postupem do finále mistrovství světa pod širým nebem si mílař Jakub Holuša splnil sen. Chce být aktivní součástí nedělního vyvrcholení závodu na 1500 metrů. Plánuje k němu přistoupit, jako by to mělo být jeho poslední finále v životě. Boj o medaile se podle něj může vyvíjet prakticky jakkoliv.

Po postupu z rozběhu říkal, že semifinále MS bude jeho životní závod. Nyní tento přístup musí o ještě o jeden běh posunout. "Je to věc, která už se v životě nemusí opakovat," prohlásil. Přál by si, aby se teď dostával do finále velkých akcí pravidelně, ale může se ledacos stát.

"Takže přistoupit k tomu tak, že to může být naposledy. Brát to jako životní závod a zkoncentrovat se tak, že prostě můžu udělat jakýkoliv výsledek. Být aktivní v mysli, být aktivní součástí závodu a všechno je možný. Vzpomeňme si na Rio," uvedl devětadvacetiletý běžec.

Připomněl finále olympijských her v Riu, kdy se běželo pomalu a zlato urval Američan Matthew Centrowitz. Ten v Londýně uvízl už v rozběhu. Předpovídat vývoj finále si Holuša netroufl. "To má sto plus jedna možností, si myslím. Vůbec nevím, těžko říct. Může to být pochod za 3:50, může se běžet za 3:34. Těžko říct, co udělají Keňané," uvažoval.

Vedle čtveřice Keňanů upozornil na nebezpečného Novozélanďana Nicka Willise, který se štěstím postoupil ze semifinále. "Je to zkušený harcovník, je to finalista všech světových soutěží poslední čtyři roky zpátky, je to dvakrát medailista z olympiády, takže ten bude zlobit," řekl na jeho adresu.

Bude záležet na tom, jak se mílaři vypořádají se třetím závodem v průběhu čtyř dnů. Pro Holušu to bude nová zkušenost, protože do finále patnáctistovky ještě pod širým nebem nepostoupil. "Jenom na osmistovce, takže to taky je pro mě novinka. Třetí závod bude makačka. Ale já jsem si jistej, že na to mám natrénováno, že bych na to měl mít," uvedl odhodlaně.

Po semifinále sice už neměl tak čerstvé nohy jako po rozběhu, ale nebylo to nic strašného. "Pořád si myslím, že tam byla ještě rezerva, ještě to nebylo úplně na krev," řekl po vítězném běhu.

Vedle radosti cítil i dojetí. "Je to (finále) něco, čeho si vážím hodně. Jsem český rekordman, to jsem si přál, abych byl i ve finále mistrovství světa, protože si myslím, že si to s trenérem zasloužíme za to, co tomu dáváme, jak makám a kolik dní strávíme na soustředěních," řekl lehce třesoucím se hlasem.

Finále patnáctistovky se poběží v neděli v 21:30 SELČ. Bude to poslední individuální běžecká disciplína šampionátu.