Los Angeles - Hollywoodští scénáristé se předběžně dohodli s producenty na nových kolektivních smlouvách. Dnes to bez dalších podrobností oznámil mluvčí svazu producentů Jarryd Gonzales. Scénáristé v případě ztroskotání rozhovorů hrozili vstoupit ještě dnes do stávky, což by jen kalifornskou ekonomiku stálo stovky milionů dolarů. Scénáristé naposledy stávkovali před deseti lety, což podle odhadů Kalifornii stálo 2,1 miliardy dolarů (v dnešním kurzu asi 52 miliard Kč).

Hlavním svárem ve vyjednávání byly podle agentury AP otázky náhrad a zdravotního pojištění. Platnost nynějších kolektivních smluv vypršela v noci na dnešek místního času (09:00 SELČ). Sdružení scénáristů WGA kvůli termínu vyzvalo své členy, aby se dnes připravili na možný vstup do stávky.

Případná stávka by byla první za posledních deset let, kdy se v Hollywoodu na přelomu let 2007 a 2008 zastavila produkce mnohých televizních pořadů. Studia byla nucena předčasně ukončit některé řady seriálů a dopady protestu dolehly i na některé velké filmové projekty.