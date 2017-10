New York - Filmového producenta Harveyho Weinsteina, který čelí obvinění ze sexuálního obtěžování žen, obvinily z nevhodného chování další herečky, mimo jiné Gwyneth Paltrowová či Angelina Jolie. Italská herečka Asia Argentová listu The New Yorker sdělila, že Weinstein ji před 20 lety násilím přinutil k sexu. Své zděšení z Weinsteinovy kauzy dnes podle agentury AP vyslovila někdejšího první dáma USA a neúspěšná prezidentská kandidátka Hillary Clintonová, která od producentovy rodiny v minulosti přijala finanční dary.

Jeden z nejmocnějších mužů Hollywoodu podle médií i podle prohlášení hereček sexuálně obtěžoval ženy dlouhodobě. Sám Weinstein, který je spoluzakladatelem produkční a distribuční firmy Miramax, k obviněním uvedl, že si uvědomuje, že jeho chování v minulosti způsobilo mnoho bolesti a že se za to omlouvá.

S novým tvrzením dnes přišla Argentová, která uvedla, že ji Weinstein k sexu přinutil v roce 1997 na jednom večírku Miramaxu ve Francii. Odmítnout se ho tehdy bála ze strachu, že by ji zničil. "Být obětí s sebou nese pocit odpovědnosti," řekla s tím, že kdyby byla silnou ženou, tak by ho nakopla do rozkroku a utekla. "Neudělala jsem to, proto se cítím odpovědná," dodala.

Paltrowová prohlásila, že se ji Weinstein na začátku její kariéry snažil přimět k masáži a že se jí později zastal její někdejší přítel Brad Pitt. Také Jolieová oznámila, že má z mládí s producentem špatné zkušenosti, proto s ním odmítla spolupracovat a varovala před ním i ostatní.

Clintonová dnes na twitteru vydala prohlášení, ve kterém vyslovila šok a zděšení z chování, které ženy Weinsteinovi přisuzují. "Jejich odvaha a podpora ostatních jsou důležité proto, abychom pomohli takové chování zastavit," uvedla s tím, že popisované jednání producenta nelze tolerovat.

AP poznamenala, že v prohlášení se Clintonová nijak nezmínila o faktu, že od Weinsteinovy rodiny získala desítky tisíc dolarů na kampaň. Peníze od něj obdržel také někdejší prezident Barack Obama. Ten se zatím ke kauze nevyjádřil.