Mladá Boleslav - Vydařenou premiéru v mladoboleslavském dresu má za sebou hokejový útočník Petr Holík. Český reprezentant ve středu se Středočechy podepsal smlouvu a hned v prvním extraligovém zápase proti Litvínovu se uvedl gólem a asistencí. Byl zvolen nejlepším hráčem utkání a užíval si ovace fanoušků Bruslařského klubu.

"Samozřejmě jsem spokojený. Vyhráli jsme a máme tři body. Fanoušci byli výborní a atmosféra skvělá," řekl Holík novinářům.

Čtyřiadvacetiletý centr v minulém týdnu skončil v Čerepovci a po krátké přestávce se vrátil do extraligy. Nezamířil do mateřského Zlína, ale do Mladé Boleslavi, kde jej trenéři hned zařadili do elitní formace.

"Klukům v lajně jsem před zápasem říkal, ať mi pomůžou. Říkal jsem, že si budu v novém klubu chvilku zvykat. Pomohla nám ale přesilovka, dali jsme gól a ze mě všechno spadlo. Pak se mi hrálo dobře," uvedl Holík, jenž se již ve třetí minutě podílel na gólu Jakuba Klepiše v přesilové hře.

V 18. minutě se mezi střelce zapsal sám, když zužitkoval ideální přihrávku Pavla Musila. "Bylo tam přečíslení, ale puk se odrazil do rohu, kde ho kluci vybojovali. Já už jsem byl na cestě zpět, ale viděl jsem, jak Pavel Musil vyváží puk a celou dobu kouká na mě. Nemířil jsem, jen do toho plácnul a spadlo to tam," usmíval se Holík.

Spolupráce s Musilem a Radanem Lencem byla podle něj dobrá. "Znám kluky z nároďáku a vím, jak hrají. Nějaké výpadky tam ale byly, hledali jsme se a jednou nás tam zavřeli v obranném pásmu skoro na dvě minuty. Zbytečně jsme tam lítali. To se ale určitě zlepší," věří Holík, který se dokázal vyrovnat i s delší zápasovou přestávkou.

"Pauza nebyla velká. Z Ruska jsem přiletěl v sobotu a pět dní nebyl na ledě. Ve středu odpoledne jsem byl tady poprvé na tréninku, ale spíše jsem se šel jen sklouznout. Není to problém, kondice je dobrá," podotkl Holík, jenž nastoupil netradičně s číslem 14. V budoucnosti ale bude hrát se svou oblíbenou 81.

Přestože byl s premiérou v Mladé Boleslavi spokojený a uspěl i klub, na větší soudy je podle něj ještě čas. "Uvidíme v průběhu sezony. Dnes se to povedlo. Doufám, že do lajny zapadnu stejně jako Tomáš Hyka," poukázal na útočníka, jenž v létě odešel do NHL a v minulosti nastupoval s Musilem a Lencem.