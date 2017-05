Paříž - Hokejový útočník Petr Holík má za sebou deset dní, ve kterých se jeho pocity měnily jako na houpačce. V závěru dubna si skvělými výkony na turnaji v Českých Budějovicích řekl o místo v nominaci na mistrovství světa, na konci posledního zápasu proti Rusku se ale zranil a z kádru vypadl. V minulých dnech se však jeho zdravotní stav výrazně zlepšil a dodatečně se do týmu vrátil. Nyní bude čekat, zda jej trenéři doplní na jedno ze dvou volných míst na české turnajové soupisce.

"Když se to stalo, byl jsem strašně smutný, protože jsem byl v nominaci a zranil jsem se ke konci zápasu. Byl jsem z toho špatný, ale teď jsem rád, že jsem zpět a můžu tady s klukama trénovat. Co bude dále, se uvidí," řekl Holík po dnešním tréninku v dějišti turnaje.

Z původní nominace jej vyřadilo poranění žeber a mezižeberního svalu. Přestože to ani jedna strana veřejně neuvedla, byl s trenéry domluvený, že v případě zlepšení stavu do Francie přijede.

I proto Holík ve Zlíně pilně rehabilitoval. "Když jsem přijel domů po Budějovicích, tak jsem tomu nevěřil a nepočítal jsem s tím. Chodil jsem ale dvakrát denně ke své fyzioterapeutce ve Zlíně, starala se o mě a povedlo se to. Od začátku mě přesvědčovala, že se to dá zvládnout. Po třech čtyřech dnech bylo vidět velké zlepšení, takže jsem tomu začal věřit," přiznal pětadvacetiletý útočník, jenž dnes absolvoval trénink bez omezení. "Cítím se dobře. Při střele mi nic nevadí, zkoušeli jsme souboje a bylo to v pohodě. Otázka je, zda to vydrží, když dostanu nějakou větší ránu. Myslím si ale, že by mohlo," řekl Holík.

Když v pondělí letěl do Paříže, měl prý smíšené pocity. "Koukal jsem v letadle z okna a přemýšlel nad tím. Jako kdybych nemohl uvěřit tomu, že sem jedu. Na první dva zápasy jsem koukal v televizi a teď jsem tady. Jsem šťastný, že jsem alespoň mohl začít trénovat," uvedl odchovanec Zlína, který bude v příští sezoně hrát za ruský Čerepovec.

Na české soupisce jsou aktuálně jen dvě místa pro hráče do pole, Holík tak bude muset čekat, zda jej trenéři doplní. Roli může hrát zdravotní stav kapitána Jakuba Voráčka i případný příjezd Vladimíra Sobotky, jehož St. Louis vypadlo v play off zámořské NHL.

"Vždycky jdu nějak postupně. Nepřemýšlím nad tím, kdy budu hrát. Teď budu trénovat a uvidí se, jak všechno dopadne. Momentálně mám hroznou radost, že jsem tady," řekl Holík, kterému se v Budějovicích dařilo v útoku s Voráčkem a Romanem Červenkou. "Sám jsem zvědavý, jak to dopadne," dodal Holík.