Paříž - Českou hokejovou reprezentaci na mistrovství světa v Paříži opustil útočník Petr Holík, který nebyl zdravotně v pořádku a nedočkal se dopsání na soupisku. S týmem dnes poprvé trénovala nová posila z NHL Vladimír Sobotka ze St. Louis. Na ledě nechyběl obránce Radim Šimek, který odstoupil z pátečního duelu se Slovinskem.

Sobotka se v tréninku zařadil do formace s kapitánem Jakubem Voráčkem a centrem Tomášem Plekancem. Mimo čtyři útoky se připravovali z hráčů na soupisce Tomáš Hyka a Lukáš Radil.

Holík do dějiště turnaje původně neodletěl, protože se zranil v generálce na Carlson hokejových hrách s Ruskem. Naražená žebra a pohmožděný sval mu to nedovolila, přesto byl později povolán a v pondělí dorazil do Paříže. Domů cestoval útočník Dominik Kubalík z Plzně.

Po Holíkově odjezdu a Sobotkově zařazení do týmu zůstávají na turnaji na jedno volné místo do pole stále tři kandidáti - obránci Jan Kolář a Libor Šulák a útočník Jakub Lev.