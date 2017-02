Göteborg - Ztížit reprezentačním trenérům rozhodování při skladbě týmu pro mistrovství světa se na Švédských hokejových hrách snaží zlínský útočník Petr Holík. Seniorský šampionát, na němž si dosud nezahrál, čtyřiadvacetiletého centra láká, ale myšlenkami na něj se nenechává znervóznit.

Paříž, která bude spolu s Kolínem nad Rýnem dějištěm MS, je navíc atraktivní destinací. "Atraktivní je nejen Paříž, ale celý šampionát. Každý by si tam chtěl zahrát. A já samozřejmě taky. Je ale ještě stále brzy. A takhle brzy na to myslet je těžké," řekl Holík novinářům.

Myšlenky o startu na šampionátu si proto nepřipouští. "Ty mám na další zápas. Já jsem především hrozně rád, že tady jsem. Do šampionátu je strašně dlouhá doba, pak je ještě jedna akce a mezitím také zápasy Euro Hockey Challenge. Je to stále hodně daleko," uvedl Holík.

V sezoně hrál již na turnaji Karjala, Channel One Cup musel oželet kvůli zranění. Nyní má další šanci ukázat se, a to nejen trenérům reprezentace.

"Nějací skauti nebo trenéři klubů z venku sem jezdí. Myslím si ale, že kluci nebo já osobně rozhodně nejdeme do zápasu s tím, že se chceme někomu nějak ukázat, ale chceme hrát za národní mužstvo a udělat pokud možno nějaký úspěch," řekl zlínský rodák.

"Beru to tak, že jdu hrát zápas za nároďák, jdu podat co nejlepší výkon. Nemyslím na to stylem 'teď se mi něco nepovedlo, tak doufám, že to nikdo neviděl'. Takhle to vůbec neberu," dodal Holík, jenž se v extralize prezentuje stabilními výkony a do reprezentačního kádru patří delší dobu.

Zlín tvrdě bojuje o účast v play off, tyto starosti může Holík v Göteborgu hodit alespoň na pár dní za hlavu. "Vždy je příjemné nějak vypnout a odjet reprezentovat, než být v klubu a jen trénovat. Lepší je hrát zápasy. Nemyslím teď na Zlín, ale na nároďák a na to, abychom tady udělali nějaký úspěch," konstatoval Holík.

Proti Finům dnes čeká lepší výkon než ve čtvrtek při porážce 2:5 se Švédy. "Mělo by zůstat nasazení, i bojovnost tam byla. Udělali jsme ale nějaké chyby, po kterých nám tam napadaly góly. Když chyby dělat nebudeme, začneme se víc tlačit do brány a víc střílet, může to být dobré. Musíme to tam rozhodně víc cpát. Pak je větší šance, že tam něco spadne," řekl.

Po změnách v sestavě si zahraje s Michalem Řepíkem a Michalem Birnerem na křídlech. "Těším se na to. První zápas jsem hrál sám na křídle, teď budu ale hrát na centru, kde jsem víc zvyklý. Oba jsou to výborní hráči. Budu se snažit jim to nekazit," pousmál se Holík.

Důležitější než post v útočné formaci pro něho je, že dostává prostor. "Vždy v nároďáku říkám, že je mi jedno, kde hraju. Hlavně, že hraju, což furt platí. Centr je pro mě ale přece jen jednodušší. Tam mi to svědčí o něco lépe," připustil Holík.