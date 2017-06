Holešov (Kroměřížsko) - V holešovském zámku je ode dneška k vidění dílo krále pop artu, grafika, malíře, filmového a reklamního tvůrce Andyho Warhola. Návštěvníci si mohou prohlédnout 130 exponátů. Výstava nazvaná Andy Warhol I'm OK potrvá do 1. října.

"I'm OK zní za prvé optimisticky a za druhé je to věta, kterou Andy psával na pohlednice své matce. Vystavujeme to nejzajímavější, co vytvořil. Andy měl zálibu v osobnostech, takže jsou to například varianty portrétu Mao Ce-tunga, který čínská vláda prohlásila za jediný oficiální, nebo dvě kolekce Marylin Monroe, jednu vytvořenou sítotiskem a druhou jako granolitografie," uvedl kurátor výstavy Miroslav Houška.

Na výstavě nechybějí slavné plechovky Campbellovy polévky a obaly gramofonových desek od Velvet Underground, Rolling Stones či Warholova přítele Johna Lennona. Zajímavostí jsou například kresby, které Warhol vytvořil v 50. letech. "Je to taková stránka, kterou návštěvníci ne úplně znají. Budou překvapení, jakým způsobem zpracoval cherubíny a andělíčky," uvedl kurátor.

Warholova díla se v takovém rozsahu dostávají na veřejnost po letech. "Holešov je vedle stálé pražské expozice letos v Česku jediný, který nabízí tvorbu tak výrazné osobnosti světového výtvarného umění. K expozici navíc patří i sítotisková dílna, ve které si návštěvníci mohou nechat vyrobit tričko s motivem Andy Warhola," uvedla mluvčí pořádajícího Městského kulturního střediska Holešov Dana Podhajská.

Andy Warhol, vlastním jménem Andrew Warhola, se narodil v roce 1928 v Pitsburghu rusínským přistěhovalcům z východoslovenské Míkové. Zemřel v roce 1987.