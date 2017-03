Holešov (Kroměřížsko) - Holešov chce na svém zámku vybudovat městské muzeum. Mělo by vzniknout v dosud zakonzervovaném třetím nadzemním podlaží památky. Letos bude radnice záměr připravovat, nachystat je třeba i projektovou dokumentaci na opravu patra. ČTK to řekl starosta Rudolf Seifert.

"Město má obrovské depozitáře různě po sklepech a místnostech, máme kvalitní exponáty, které by se daly vystavit. Chceme vytvořit koncepci nějaké expozice, kterou chceme naplňovat. Mělo by jít o expozici, která by lákala nejen lidi z regionu, ale také návštěvníky odjinud," uvedl Seifert. Podle něj se v místnostech musí opravit podlahy, stěny, někde i stropy a další věci.

"Bude to nákladná věc, která by měla probíhat několik let. Chtěl bych začít příští rok. Udělali bychom třeba místnosti pro expozici historie města. Dvě rohové místnosti jsou v celkem dobrém stavu, náklady nemusí být tak velké," uvedl Seifert. Celkové náklady na opravu třetího nadzemního podlaží budou podle něj v desítkách milionů korun.

Podle historika a památkáře radnice Karla Bartoška může město pro expozice využít například velké sbírky zbraní a archeologických nálezů, numismatické sbírky, historické předměty a obrazy i národopisné sbírky, jejichž malá část je už vystavena v malém muzeu kovářství. Podle Bartoška se předpokládá, že jedna expozice bude o historii města a druhá bude založená na sbírce zbraní, kromě vojenských i loveckých, četnických a policejních.

Renesanční zámek byl postaven v roce 1574 na místě někdejší gotické tvrze z 15. století, jejíž část se na zámku dodnes zachovala. Později byl přestavěn do baroka a v duchu pozdního klasicismu. Holešov zámek získal od soukromé majitelky v roce 2005 za 13,4 milionu korun. Z asi 380 milionů Kč dosud investovaných do oprav bylo přes 100 milionů korun z dotací.

Město opravilo a otevřelo sklepení, přízemí a první patro zámku. Opraveno bylo i nádvoří a částečně zahrada. Letos město za zhruba deset milionů korun dokončí opravu střech a fasád, obnoví i podlahu ve velkém sále. V příštím roce by se měl rekonstruovat vstupní most do zámku. Na zámku se konají výstavy a koncerty, ve sklepení je hudební klub, využívá se i nádvoří a zahrada.

Zámek je hlavním trumfem města pro celostátní kolo klání o Historické město roku 2016, jehož výsledky budou oznámeny 18. dubna. Holešov je v celorepublikovém finále potřetí. Kromě zámku jsou ve městě i cenné židovské památky, hřbitov s původními náhrobky a synagoga. V Holešově je i bohatou barokní výzdobou se pyšnící kostel Nanebevzetí Panny Marie. Z dalších památek nelze opomenout kostel svaté Anny či bývalou kovárnu.

Město letos chystá i obnovu někdejších masných krámů, klenutých kamenných staveb z poloviny 18. století, kde prodávali řezníci. Z původních 16 krámů se zachovala polovina. Čtyři jsou ve špatném stavu a čeká je demolice, čtyři chce město obnovit. Sloužit by měly při trzích a kulturních akcích. Příští rok město propojí prostor s krámky, náměstí Svaté Anny, s náměstím Edvarda Beneše.