Raleigh (USA)/Praha - Hokejový útočník Martin Nečas se vrací z Caroliny do extraligového Brna. Osmnáctiletý talent, jehož Hurricanes draftovali letos v prvním kole jako celkově dvanáctého hráče, odehrál v NHL jeden zápas. Teď ale bude pokračovat v dresu Komety, za niž hrál v nejvyšší soutěži v uplynulé sezoně.

Nečas si v přípravě vybojoval místo na soupisce Caroliny, v soutěžních zápasech se však objevil jen jednou - ve středu nastoupil proti Edmontonu. Dnes vedení zámořského klubu na svém webu oznámilo, že jej pošle hrát zpět do Evropy. A Nečasův návrat potvrdil i majitel Komety a hlavní trenér v jedné osobě Libor Zábranský.

"Martin potřebuje hrát, to je pro jeho kariéru momentálně to nejdůležitější, aby to mělo hlavu a patu. V Carolině ho do budoucna vidí mezi prvními šesti útočníky, tohle místo by ale teď hned nedostal. Takže se vrací, počítá s tím a těší se do Komety," uvedl hráčův agent Marek Vorel pro web iSport.cz.

Nečasův návrat je dobrou zprávou i pro juniorskou reprezentaci. Rodák z Nového Města na Moravě by měl patřit mezi klíčové hráče na světovém šampionátu hráčů do 20 let v Buffalu.