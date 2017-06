Plzeň - Hokejový útočník Tomáš Mertl se z Kontinentální ligy vrací do extraligy. Jedenatřicetiletý centr, jenž hrál naposledy za Ufu, se stal novou posilou Plzně. Indiáni jeho příchod oznámili na svém webu, s klubem podepsal víceletou smlouvu.

"Je to strašně pracovitý hráč, který umí dávat góly z prostoru před brankou a odvede velké kvantum práce i dozadu. Je to určitě komplexní hráč, na kterého jsme čekali, a jsme rádi, že tady bude," uvedl sportovní manažer klubu Tomáš Vlasák.

Odchovanec Českých Budějovic odešel z extraligy před dvěma lety, kdy z Hradce Králové zamířil do Záhřebu. V závěru sezony se ale z KHL do Mountfieldu vrátil a týmu pomohl v play off. Následně opět zamířil do KHL, kde podepsal opět smlouvu se Záhřebem, odkud se na konci prosince stěhoval do Ufy. Za dva roky v KHL odehrál 113 zápasů, ve kterých nasbíral 51 bodů.

"Jsem rád, že jsme se dohodli a budu hrát za Plzeň. Je to pro mě nová výzva. Doufám, že klubu pomůžu co nejvíce a pomůže to i mně osobně. Měl jsem několik nabídek, ale nakonec jsem se rozhodl pro Plzeň a moc se těším na novou sezónu," uvedl Mertl.

Západočeši si hodně slibují od jeho spolupráce s Milanem Gulašem, který je také odchovancem Českých Budějovic a v příští sezoně bude rovněž hrát v Plzni. "S Milanem spolu trénujeme, bavili jsme se o tom a určitě také sehrál svoji roli," řekl Mertl.

Mertl je již pátým útočníkem, jehož Plzeň pro příští sezonu angažovala. Vedle Gulaše přišli i Denis Kindl, Roman Přikryl a v úterý klub oznámil angažování Petra Straky. Dres Indiánů budou nově oblékat také brankář Miroslav Svoboda a americký obránce Nick Jones.