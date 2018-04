Mladá Boleslav - Hokejisty Mladé Boleslavi opouští útočník Radan Lenc. Šestadvacetiletý odchovanec klubu podle sportovního manažera Jaromíra Látala odmítl novou smlouvu a má namířeno do týmu velkého rivala Liberce.

"Byla to velmi dobrá smlouva a moc mě mrzí, že ji Radan nevzal," uvedl Látal na klubovém webu. "Počítali jsme s ním do příští sezony. Je to rozhodnutí, které mě zvlášť od odchovance boleslavského hokeje mrzí dvojnásob. Tím spíš, že podle zákulisních informací přestupuje k našemu největšímu rivalovi," řekl Látal.

Lenc patřil v posledních sezonách k oporám Mladé Boleslavi. Předloni týmu pomohl k premiérové účasti v semifinále play off extraligy. Na kontě má i deset reprezentačních startů.

V Mladé Boleslavi naopak budou pokračovat obránce Vladimír Eminger a útočník Dominik Pacovský. Zatímco Pacovský s klubem podepsal novou smlouvu, v případě Emingera se Středočeši dohodli se Spartou na dalším hostování. Z hostování v Hradci Králové se vrací útočník Martin Látal.

Pacovský patřil v tomto ročníku mezi nejproduktivnější hráče týmu a v Mladé Boleslavi jej čeká pátá sezona. "Dominik si řekl o nabídku na novou smlouvu, po základní části byl třetí v bodování týmu. Má ideální věk. Navíc tu už pár let působí, víme, co od něj můžeme čekat," uvedl Látal.

Eminger přišel do Bruslařského klubu v průběhu sezony ze Sparty, kde s ním již nepočítali, a stal se pevnou součástí obrany Mladé Boleslavi. "Je to dobrý bek, pravák. Má klid na puku. I on projevil přání tu zůstat, takže jsme se dohodli celkem rychle. Pevně věřím, že bude přínosem pro mužstvo," uvedl mladoboleslavský sportovní manažer.

Martin Látal naopak klub během sezony opustil a zamířil do Hradce Králové, s nímž postoupil do semifinále. Teď se vrací. "Představuje styl hokeje, k jakému se chceme vrátit. Chceme do naší hry zase dostat hodně bruslení," řekl manažer Látal na adresu svého syna.