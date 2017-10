New York - Velmi důležitá sezona s ohledem na budoucnost je v NHL před českým útočníkem Dmitrijem Jaškinem. Rodák z Omsku se během minulého ročníku občas ocitl v St. Louis na okraji sestavy a s koncem června příštího roku by se mohl stát chráněným volným hráčem, neboť mu vyprší dvouletý kontrakt s ročním příjmem milion dolarů. Zatím může být spokojený, má důvěru trenéra a tým vítězí.

Jaškinovi předchozí sezona nevyšla podle představ. Několikrát byl jen mezi nehrajícími náhradníky a nastoupil do 51 z 82 zápasů základní části. Vstřelil jediný gól a přidal 10 asistencí, ze dvou startů v play off měl jednu trefu. "Je přede mnou sezona, kterou musím odehrát dobře a rozhodně chci ukázat, že na NHL mám a že patřím do prvních tří útoků," řekl Jaškin spolupracovníkovi ČTK.

Účastník posledního Světového poháru má velkou chuť a odhodlání bojovat o svou pozici, o návratu do Evropy a přesunu třeba do Kontinentální ligy ani na vteřinu nepřemýšlel. "O tom jsem vůbec neuvažoval. V Rusku jsem se sice narodil, ale nikdy jsem tam nehrál a ani nežil. Mám platnou smlouvu v St. Louis, takže jsem se soustředil pouze na to, jak se nejlépe připravit na sezonu v zámoří. Evropu jsem vůbec neřešil," ujistil Jaškin.

Na startu nového ročníku se před ním otevřela šance i díky tomu, že tým Blues trápí početná marodka, navíc právě v útočných řadách. Jaškin se tak posunul do druhé formace a v průměru stráví na ledě lehce přes 13 minut za zápas. Na kontě má zatím jednu asistenci.

"Bohužel se to sešlo trochu blbě a hned zkraje sezony máme hodně zraněných hráčů. Na druhou stranu je to větší příležitost pro mě a já ji musím využít. Když ne teď, tak už nikdy. Myslím, že první tři zápasy nebyly z mé strany vůbec špatné, chce to jenom pořád makat a pak mi to tam začne i padat," věří Jaškin, jehož si St. Louis vybralo při draftu v roce 2011 jako 41. hráče celkového pořadí.

Pozitivní je pro něho i fakt, že mu více vyhovuje herní styl, který praktikuje trenér Mike Yeo, jenž tým převzal na začátku února. "Každý kouč má svůj vlastní styl. Přijde mi, že hrajeme takový živější hokej. Sice se stále soustředíme hlavně na obranu jako za Kena Hitchcocka, ale máme větší volnost v útočném pásmu," popsal Jaškin, který má na kontě v NHL včetně play off 207 odehraných utkání a 49 bodů (21+28).

"Vstup do sezony nám vyšel parádně. Povedlo se nám zvládnout velmi těžká utkání s Pittsburghem a Dallasem, takže jsme určitě rádi. Je to ale teprve začátek, sezona bude ještě hodně dlouhá. S úvodem ročníku ale můžeme být spokojeni," dodal čtyřiadvacetiletý vsetínský odchovanec.

K dobrým výkonům a pohodě českého útočníka napomáhá pomáhá i fakt, že se po návratu Vladimíra Sobotky z KHL může v kabině opět pobavit česky. "Jsem rád, že je Vláďa zpátky. Zaprvé je to skvělý hokejista a zadruhé je super, že si můžeme pokecat v češtině. Je tu i Vladimir Tarasenko a v přípravném kempu bylo asi šest Rusů, takže se nás tu sešlo celkem dost. Je ale určitě příjemné, když můžu použít svůj jazyk, protože jinak bych česky nemluvil snad celý rok," řekl Jaškin.