Oulu (Finsko) - Hokejový útočník Jan Hruška po dvou měsících ukončil finské angažmá v Kärpätu Oulu a bude opět nastupovat za Kometu Brno. Vedení extraligového brněnského klubu potvrdilo návrat jedenatřicetiletého hráče na svém webu. Na zkoušku do Komety přišel kanadský útočník Alexandre Mallet, který se už zapojil do přípravy.

"Hruška je momentálně na cestě z Finska do Brna. Hned po návratu se zapojí do tréninku. V pátek by měl už nastoupit k utkání v Mladé Boleslavi," uvedl majitel brněnského klubu Libor Zábranský.

Hruška odešel do Finska v listopadu, ale na severu Evropy se neprosadil. Ve 22 zápasech si připsal jen pět asistencí a zřejmě i proto jej Kärpät předčasně uvolnil ze svých služeb.

"Hruška je dobrý hráč, ale bohužel mu momentálně nedokážeme najít v mužstvu odpovídající roli a místo. Obě strany tak měly pocit, že nejlepším řešením je dohodnout se na ukončení smlouvy," uvedl trenér Oulu Kai Suikkanen.

Kometa Hruškův návrat uvítala. Zatímco na začátku sezony nedostával v minulosti elitní centr v nabitém kádru moc prostoru na ledě, momentálně jsou na marodce Martin Erat s Martinem Zaťovičem. A ani týmu se nedaří jako v úvodu ročníku. Před odchodem do Finska Hruška v extralize odehrál 17 zápasů s bilancí čtyř branek a pěti asistencí.

Čtyřiadvacetiletý Mallet prošel před necelými pěti lety draftem NHL, jako 57. hráče v pořadí si ho vybral Vancouver. Do elitní zámořské ligy se ale nedokázal prosadit a poslední sezony strávil v nižší ECHL. Loni v létě zamířil do Pardubic, za které v tomto ročníku extraligy nastoupil v 36 zápasech a připsal si sedm bodů za gól a šest asistencí.

Poslední duel v pardubickém dresu odehrál Mallet v neděli na Spartě, poté se domluvil s vedením klubu na ukončení smlouvy. "Alexandre v posledních zápasech vypadl ze sestavy, nevešel se do prvních tří pětek. Dohodli jsme se na ukončení spolupráce," uvedl generální manažer Dynama Dušan Salfický. "Blíží se konec přestupového období a chceme mít co nejširší kádr. I proto Malleta zkoušíme," dodal Zábranský.