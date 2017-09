Mladá Boleslav - Hokejový útočník Petr Holík posílí extraligovou Mladou Boleslav. Český reprezentant v minulých dnech předčasně skončil v Čerepovci a avizoval, že chce zůstat v zahraničí. Nakonec však podepsal víceletou smlouvu se středočeským klubem.

"Petr Holík je herně výjimečná persona. Jeho příchod pro nás představuje aktuální podporu i velkou investici do budoucna," uvedl sportovní manažer Mladé Boleslavi Luděk Bukač v tiskové zprávě. "Hrajeme slušně, ale hokejistu jeho typu potřebujete vždycky. Věříme, že nám výrazně pomůže například v přesilovkách," podotkl.

Pětadvacetiletý centr je odchovancem Zlína, jehož dres až do minulé sezony oblékal. V létě ale zamířil do KHL a podepsal smlouvu s Čerepovcem. Za Severstal však odehrál jen deset zápasů, ve kterých nasbíral tři kanadské body za gól a dvě asistence.

V minulém týdnu jej ruský klub zařadil na listinu volných hráčů a nabídl dalším účastníkům soutěže. Poté, co si ho nikdo nevybral, se Holík s Čerepovcem domluvil na ukončení smlouvy. V novém působišti by mohl poprvé nastoupit v pátečním zápase 8. kola extraligy proti Litvínovu.

"V Čerepovci si toho nesedlo víc, bylo to všechno dohromady. Nechtěl bych to dál rozebírat, jsem zpátky v Česku a jsem rád, že jsem získal takhle kvalitní angažmá. Neznamená to, že se jednou do ciziny nevrátím a nezkusím to v jiném týmu. Byl bych rád, aby se mi to ještě povedlo, ale základ je, že musím hrát dobře v Boleslavi," uvedl Holík v tiskové zprávě společnosti Sport Invest, která jej zastupuje.

Zájem o něj projevilo několik extraligových klubů. Vedle mateřského Zlína i Liberec, Hradec Králové a Sparta. "Velmi seriózně jsem zvažoval všechny nabídky, váhal jsem, ale když jsem si dal dohromady složení týmu a herní styl, tak mi z toho vyšla Mladá Boleslav. Měla by mi pasovat. Snad zapadnu a půjde mi to. Prostoru bych měl na ledě dostat dost, teď už bude záležet jen na mně, jestli mi to půjde," řekl.

Vážně zvažoval i možnost, že by se vrátil do rodného Zlína, ale nakonec se rozhodl zkusit jiné prostředí. "Rozhodně jsem jeho nabídku hned neshodil ze stolu. Nikde není napsáno, že se do Zlína jednou nevrátím, ale momentálně jsem to cítil takhle. Chtěl jsem zkusit něco jiného. Uvidíme, jaký to bude pocit hrát proti Zlínu," uvedl Holík. Proti Zlínu nastoupí již příští týden. "Bude to emotivní, ale teď je to ještě daleko," podotkl.

Pro extraligu se rozhodl i proto, že chce být na očích reprezentačním trenérům. O start na letošním mistrovství světa jej připravilo jen zranění, v aktuální sezoně národní tým čekají i olympijské hry.

"Neřekl bych ale, že reprezentace byla hlavní motiv, to určitě ne. Ale vidina toho, že bych mohl hrát za národní tým, tam samozřejmě je. Navíc v téhle olympijské sezoně. Věřím, že budu mít takovou formu, abych si reprezentaci zasloužil," dodal Holík.