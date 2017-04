Zlín - Hokejový útočník Petr Holík odchází z extraligového Zlína do Čerepovce. Pětadvacetiletý reprezentant, který v současnosti bojuje o start na mistrovství světa, využil výstupní klauzule ve smlouvě s PSG a vydá se na první zahraniční angažmá.

"Angažmá v Čerepovci bude pro mě novou zkušeností. Mám už určitý věk a je na čase zkusit něco nového, když se naskytla tato možnost. Sedm let jsem hrál extraligu pouze za mateřský klub a neopouští se mně zlínský hokej lehce. Čeká mě ale nová zkušenost, velká výzva a půjdu to zkusit," uvedl Holík na webu zlínského klubu.

Holík byl v této sezoně druhým nejproduktivnějším hráčem Zlína v základní části. V 50 zápasech nasbíral 35 bodů za 16 branek a 19 asistencí. Další dva góly a pět asistencí přidal v utkáních skupiny o umístění na 11. až 14. místě.

Dres Čerepovce doposud oblékal brankář Jakub Kovář, který však po sezoně skončil. Holík je zatím jediným Čechem na soupisce Severstalu pro příští ročník KHL.

"Čerepovec se poslední čtyři roky nedostal do play off. Tým se přes léto hodně změní. Mají velké ambice postoupit do vyřazovacích bojů. O samotné město jsem se zatím nezajímal, nicméně určité poznatky a informace mám. Čeká mě i osobní zkušenost, protože jsem v Rusku nikdy nebyl. Hrál jsem pouze v Bělorusku," řekl Holík.

Holík se těší na spolupráci s Voráčkem, úkolem je nic nekazit

Petr Holík bojuje o premiérový start na mistrovství světa a ve čtvrtečním zápase proti Finsku v Českých Budějovicích bude mít ideální příležitost zviditelnit se. Trenéři jej totiž zařadili do centru elitní formace s Jakubem Voráčkem a Romanem Červenkou. Holík tak zaujal pozici, která je připravená pro Tomáše Plekance. Hvězdná posila z NHL se však k týmu připojí až v dějišti šampionátu v Paříži.

"Nejsem zvyklý hrát s takovými hráči," řekl Holík s úsměvem po dnešním tréninku na jihu Čech. "Tohle mě může posunout zase někam dál. Roman Červenka i Kuba Voráček jsou výborní hráči, takže můj úkol bude, abych jim to moc nekazil a co nejvíc jim pomohl," doplnil pětadvacetiletý útočník.

Skutečnost, že zatím nahrazuje Plekance, neřeší. "Takhle nepřemýšlím, jestli někomu držím místo nebo ne. Ani to nejde. Teď tam jsem já, vypadá to, že budeme hrát proti Finsku spolu. Koukám se jen na další trénink, na další zápas, dále ne," podotkl Holík.

Spolupráci s Červenkou a zejména s Voráčkem si zatím pochvaluje, i když spolu absolvovali jen dva tréninky. "Uvidí se, jak to bude vypadat v zápase. Ale už během toho si rychle všimnete, jak výjimečný je to hráč. Jeden z nejlepších v NHL. Je hrozně rychlý, což mi docela vyhovuje," uvedl Holík. "Jsem zvědavý, jak nám to půjde v zápase. Snad to bude dobré," doplnil.

Odchovanec Zlína je v přípravě reprezentace od samého začátku v březnu. Zda se dostane na MS, nad tím nyní nepřemýšlí, soustředí se jen na nadcházející turnaj. "Je to výzva pro každého. Asi to blízko je, už jsem tady šestý týden. Ale od prvního týdne jsem se nekoukal na to, jestli pojedu na mistrovství nebo ne. Soustředím se na turnaj, uvidím, kolik toho odehraji, a pak se uvidí," řekl Holík. Dobře si ale uvědomuje, že v současném kádru je přes 30 hráčů.

Holík zároveň vedle boje o konečnou nominaci řešil i další angažmá. Nyní už je jasné, že bude hrát v ruském Čerepovci Kontinentální ligu. "Věřím, že hokej hrát umím. KHL vnímám jako nejkvalitnější evropskou soutěž, ve které navíc mají čeští hráči skvělé jméno. Hraje se tam náročný hokej, nicméně techničtí hráči dostávají prostor. I proto doufám, že budu týmu platný," řekl Holík.

Drobný centr byl v základní části druhým nejproduktivnějším hráčem klubu. Věří však, že jej Zlín dokáže nahradit. "Tuhle sezonu jsme taky zvládli, sice se hrálo play out, ale extraligu jsme udrželi. Předtím nám také odcházeli výborní hráči, tak myslím, že to půjde, i když zase někdo půjde pryč," dodal Holík.