Dallas - Český hokejista Aleš Hemský by mohl v NHL pokračovat v souladu se svým přáním v Dallasu, přestože mu na konci června vyprší tříletá smlouva a může se stát volným hráčem. Generální manažer Stars Jim Nill plánuje, že si o možném pokračování spolupráce promluví jak s třiatřicetiletým pardubickým rodákem, tak i s dalším zkušeným forvardem Patrickem Sharpem, jemuž rovněž narušily minulou sezonu zdravotní potíže.

Mistr světa z roku 2005 Hemský se zranil nejspíš na zářijovém Světovém poháru v posledním utkání proti USA. Poté naskočil do NHL, ale pouze na jediný zápas. Kvůli prasklé chrupavce musel na operaci s kyčlí. Začátkem března se pak o něco dříve oproti původním předpokladům vrátil na led a stihl do konce sezony posunout statistiky k 15 odehraným utkáním a sedmi bodům za čtyři branky a tři asistence.

Sharp, kterému také končí kontrakt, se v úvodu sezony potýkal s následky otřesu mozku. Odehrál nakonec 48 utkání, ale rovněž on musel koncem března na operaci kyčle. "Chci si s oběma hráči sednout. U obou šlo o situaci, kterou přinesly zdravotní problémy. Kdyby nebyli zranění, u takových kluků je předpoklad, že už jsme se s nimi domluvili na nových smlouvách v minulém roce," prohlásil Nill.

Hemský, jenž v minulosti dlouho hájil barvy Edmontonu a do Dallasu se dostal v létě 2014 oklikou přes krátkodobé působení v Ottawě, vyjádřil právě v březnu přání nadále oblékat dres Stars. "Pokud to bude možné, rád bych zůstal v Dallasu. Mám radost, že zase můžu hrát a ukáže se, jestli na to mám, nebo ne," řekl tehdy Hemský.