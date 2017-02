Minnesota - Hokejový útočník Martin Hanzal mění v zámořské NHL poprvé v kariéře dres. Z Arizony byl třicetiletý centr vyměněn do Minnesoty, kam s ním putuje i další útočník Ryan White. Nejlepší tým Západní konference Wild si od urostlého českého útočníka slibuje pomoc při zisku Stanley Cupu.

Arizona, která již nemá reálnou šanci na postup do play off, za Hanzala získala hned tři volby draftu včetně 1. kola v letošním roce a útočníka Graysona Downinga. Českobudějovickému odchovanci letos končí pětiletá smlouva s celkovým příjmem 15,5 milionu dolarů a v létě se tak stane takzvaným volným hráčem.

"Je to hráč, proti kterému se hraje velmi těžko. Jedná se o velkého centra, proti němuž musíte bojovat o každý kousek ledu," řekl generální manažer Minnesoty Chuck Fletcher na Hanzalovu adresu. "Cítili jsme, že ze všech hráčů, kterým teď končí smlouva, bude mít právě on největší vliv na jakýkoli tým. Proto jsme jej chtěli získat, aby hrál u nás a ne v jiných klubech na Západě," podotkl Fletcher.

Minnesota kraluje se ziskem 84 bodů Západní konferenci NHL a v Hanzalovi získává dalšího kvalitního centra k dvojici Mikko Koivu - Erik Haula. "Doufáme, že tím budou mít naši soupeři další problém a bude těžké proti nám hrát," uvedl Fletcher.

Arizona si Hanzala vybrala v prvním kole draftu jako sedmnáctého hráče v roce 2005. V NHL dosud odehrál včetně play off více než 600 zápasů. V aktuální sezoně nasbíral účastník olympijských her v Soči i loňského Světového poháru 51 zápasů s bilancí 16 branek a deseti asistencí.

O tom, že Hanzal Kojoty před koncem přestupního termínu opustí, se spekulovalo již delší dobu. I samotný hráč to bral jako hotovou věc. "Byl jsem tu deset let, poslední čtyři roky jsme neudělali play off. Takže když si mě někdo vezme, předpokládám, že ten tým v play off bude a bude mít šanci se porvat o Stanley Cup. Změna mě láká," uvedl Hanzal pro MF DNES minulý týden. V zámoří byl dokonce i bez manželky a dětí, rodina čekala, kam se za ním vydá po výměně.