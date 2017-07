Dallas - Hokejový útočník Martin Hanzal bude v NHL nově hrát za Dallas. Třicetiletý urostlý centr dnes podepsal se Stars jako volný hráč tříletou smlouvu, která mu podle TSN zajišťuje příjem 4,75 milionu dolarů ročně.

Odchovanec Českých Budějovic hrál v uplynulé sezoně za Arizonu a Minnesotu, kam byl vyměněn na konci února, kdy končil přestupní termín v zámořské soutěži.

Za Coyotes odehrál 51 zápasů, ve kterých nasbíral 43 bodů za 16 gólů a deset asistencí. V dresu Wild přidal dalších 20 startů v základní části (4+9) a pět v play off (1+0).

V NHL působí Hanzal od roku 2007 a před odchodem do Minnesoty hrál jen za Phoenix respektive Arizonu. Účastník olympijských her v Soči, loňského Světového poháru a dvou mistrovství světa doposud odehrál v elitní lize 628 utkání (120+205), dalších 28 (5+8) přidal v play off.