Dallas - Hokejový útočník Radek Faksa podepsal s Dallasem novou tříletou smlouvu, která mu vynese 6,6 milionu dolarů (151 milionů korun). Třiadvacetiletý odchovanec Opavy dosud odehrál za Stars v NHL dvě sezony, v uplynulém ročníku se poprvé stabilně prosadil do kádru týmu v elitní zámořské soutěži.

"Jsme nadšeni, že Radek bude v příštích třech letech v našem týmu, protože je důležitou součástí toho, co chceme vybudovat," uvedl generální manažer Jim Nill. "Jedná se důrazného hráče a očekáváme, že se bude dál zlepšovat," dodal Nill.

Dallas draftoval Faksu před pěti lety v prvním kole jako celkově třináctého hráče a hned s ním podepsal nováčkovskou smlouvu. Účastník tří juniorských světových šampionátů, který loni startoval na seniorském MS i Světovém poháru, pak ale ještě dva roky působil mezi juniory.

V roce 2014 se v závěru sezony posunul do farmářského týmu Texas Stars, se kterým ovládl play off AHL a získal Calder Cup. V sezoně 2015/16 si připsal první starty v NHL, v uplynulém ročníku byl již pevnou součástí sestavy Dallasu. Na svém kontě má 125 zápasů v NHL s bilancí 17 branek a 28 asistencí, v play off přidal dalších 13 utkání (3+2).