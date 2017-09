Curych - Olympijský turnaj v Pchjongčchangu zahájí ve středu 14. února úvodní zápasy skupiny B, v nichž se střetnou hokejisté Slovenska s Ruskem a USA se Slovinskem. Český výběr se poprvé představí den poté, kdy ho ve skupině A čeká od 13:10 SEČ souboj s domácí Koreou. Dalšími soupeři české reprezentace budou v sobotu 17. února Kanada (4:10 SEČ) a hned v neděli Švýcarsko (8:40 SEČ).

Hrát se bude v halách Kwantong a Kangnung. Národní tým odehraje podle dnes zveřejněného definitivního programu všechna tři utkání v Kangnungu, kam se vejde 10 tisíc diváků. Hala Kwantong pojme šest tisíc fanoušků. V Kangnungu se pak odehrají závěrečné boje od semifinále play off.

Duely tří základních skupin se uskuteční od 14. do 18. února, po dnu volna budou v úterý 20. února následovat kvalifikační zápasy (předkolo) play off. Již den poté přijde na řadu čtvrtfinále, do něhož postoupí přímo vítězové skupin, nejlepší celek z druhých míst a lepší celky z předkola. Po dalším dni volna se uskuteční semifinále, zápas o bronz a finále. Nový olympijský vítěz bude znám v neděli 25. února.

Program hokejového turnaje na olympijských hrách v Pchjongčchangu (14.- 25. února 2018):

Složení skupin:

Skupina A: Kanada, ČR, Švýcarsko, Korea.

Skupina B: Rusko, USA, Slovensko, Slovinsko.

Skupina C: Švédsko, Finsko, Norsko, Německo.





Středa 14. února:

Skupina B:

13:10 Slovensko - Rusko (hala Kangnung), USA - Slovinsko (hala Kwantong).

Čtvrtek 15. února:

Skupina A:

13:10 ČR - Korea (Kangnung), Švýcarsko - Kanada (Kwantong).

Skupina C (Kangnung):

4:10 Finsko - Německo,

8:40 Norsko - Švédsko.

Pátek 16. února:

Skupina B (Kangnung):

4:10 USA - Slovensko,

8:40 Rusko - Slovinsko.

Skupina C:

13:10 Finsko - Norsko (Kangnung), Švédsko - Německo (Kwantong).

Sobota 17. února:

Skupina A (Kangnung):

4:10 Kanada - ČR,

8:40 Korea - Švýcarsko.

Skupina B:

13:10 Rusko - USA (Kangnung), Slovensko - Slovinsko (Kwantong).

Neděle 18. února:

Skupina A (Kangnung):

8:40 ČR - Švýcarsko,

13:10 Kanada - Korea.

Skupina C:

4:10 Německo - Norsko (Kangnung),

13:10 Švédsko - Finsko (Kwantong).

Úterý 20. února:

4:10 kvalifikace play off 1 (Kangnung),

8:40 kvalifikace play off 2 (Kangnung),

13:10 kvalifikace play off 3 (Kangnung), kvalifikace play off 4 (Kwantong).

Středa 21. února:

4:10 čtvrtfinále 1 (Kangnung),

8:40 čtvrtfinále 2 (Kangnung),

13:10 čtvrtfinále 3 (Kangnung), čtvrtfinále 4 (Kwantong).

Pátek 23. února (Kangnung):

8:40 semifinále 1,

13:10 semifinále 2.

Sobota 24. února (Kangnung):

13:10 o 3. místo.





Neděle 25. února (Kangnung):

5:10 finále.

