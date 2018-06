Praha - Hokejový trenér Václav Sýkora bude v příští sezoně působit u týmu HK Soči v Kontinentální lize. Bude součástí trenérského štábu hlavního kouče Sergeje Zubova. Šestapadesátiletý český odborník naposledy vedl extraligový Hradec Králové. V Rusku již Sýkora pracoval v Petrohradu a Čerepovci, v KHL trénoval i Lva Praha.

"Václav nebude klasický asistent. Jde do Soči jako zkušený trenér, který bude na úrovni Zubova s tím, že rozhodující slovo bude mít Zubov," uvedl Robert Spálenka z agentury Sport Invest, která se na Sýkorově angažmá podílela.

Sýkora působil v Hradci Králové od listopadu 2015, nejprve jako konzultant, od sezony 2016/17 tým vedl z pozice hlavního trenéra. Dvakrát dovedl Mountfield do semifinále play off, což však vedení klubu v letošním roce považovalo za neúspěch. I proto na východě Čech skončil.

"I kdyby Václav zůstával v Česku, už měl jasno v tom, že by se z pozice hlavního kouče chtěl přesunout právě do této role. Lákalo ho předávat své zkušenosti mladším kolegům. Soči se tenhle model velmi zamlouval. Pomohlo i to, že se Václav s trenérem Zubovem dobře znají a vědí, co od sebe navzájem očekávat," řekl Spálenka. Bývalý vynikající obránce Zubov se se Sýkorou potkal v sezoně 2010/11 v Petrohradu.