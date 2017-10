Edmonton (Kanada) - Osmnáctiletý hokejový talent Martin Nečas se dočkal. Poprvé po třech zápasech, které od začátku sezony strávil na tribuně, dostal šanci ukázat, že je připravený na vstup do NHL. V dresu Caroliny sice prožil vítěznou premiéru, ale jinak byl přes cennou výhru 5:3 na ledě Edmontonu ke svému výkonu kritický.

Nečas odehrál dohromady šest minut a 54 sekund. "Nebyl jsem nijak přehnaně nervózní. Jen jsem chtěl hrát svou hru. Jenže to se mi nepodařilo," připustil Nečas v rozhovoru pro zámořská média.

"Byl to samozřejmě skvělý pocit hrát ten první zápas a užíval jsem si v tomto ohledu každé střídání. Hrál jsem ale špatně a na ledě jsem se necítil moc dobře. Nejdůležitější věcí ze všeho ale je, že máme dva body, k čemuž nám pomohly i přesilovky. Sehráli jsme je o moc lépe a chodili více do branky, než tomu bylo v posledních utkáních," uvedl Nečas.

Podle některých pozorovatelů na sebe byl ale při hodnocení až přehnaně přísný, přestože se do statistik neprosadil a ani jedinkrát neprověřil Laurenta Brossoita v brance Oilers. Formace, v níž společně s ním hráli Sebastian Aho a Elias Lindholm byla na ledě v první třetině, kterou Carolina vyhrála jasně 3:0, vidět. V dalším průběhu utkání se postupně vytrácel celý tým Hurikánů, i tak to nakonec na výhru stačilo.

A dvanáctý hráč letošního draftu má navíc dalších osm zápasu do limitních devíti, aby přesvědčil vedení Hurricanes, že si zaslouží místo na třiadvacetičlenné soupisce.

V opačném případě by byl odeslán na farmu do Charlotte, nebo by mohl odehrát další sezonu v české extralize v dresu obhájce titulu Komety Brno, což by podle dřívějších vyjádření sám před farmou preferoval. Navíc by se tak mohl přiučit další věci od ostříleného Martina Erata, jenž si v NHL odehrál své.

"Řekl mi spoustu věcí (o NHL) a pomohl mi, ale je to pořád velký rozdíl oproti tomu, když si vše pak prožijete sami přímo tady na ledě. Je ale skvělé, když člověk může vše prožívat s ostatníma klukama a být u toho na ledě," pochvaloval si Nečas.

S ohledem na slova, která kouč Bill Peters pronesl před utkáním, lze čekat, že Nečase ještě rozhodně bude chtít vidět v akci. Vkládá do něho porci očekávání. "Mohl by nám pomoci. Přináší s sebou do hry hodně rychlosti a šikovnosti. Proto si myslím, že jeho přítomnost může mít na naši sestavu dobrý dopad," uvedl Peters.

Sám Nečas na šanci čekal velmi trpělivě. "Proběhlo mezitím pár opravdu tvrdých tréninků," řekl. A má za sebou zajímavou zkušenost, když na ledě po skončení ranního rozbruslení před zápasy trénoval s asistentem trenéra Rodem Brind'Amourem, bývalým skvělým střelcem a také kapitánem Hurricanes.

"Viděli jste ho? On je vážně dobrý," ocenil Nečas. "Každý den je možné ho spatřit v posilovně. A je to pořád velký dříč. Pro nás je úžasné něco takového vidět," složil Nečas poklonu Brind'Amourovi.