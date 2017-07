Calgary - Kanadský hokejový útočník Kris Versteeg podepsal novou roční smlouvu s Calgary. Jedenatřicetiletý dvojnásobný vítěz Stanleyova poháru si díky ní v příští sezoně vydělá 1,75 milionu dolarů. S Flames se dohodl krátce předtím, než by se 1. července stal takzvaným nechráněným volným hráčem a mohl by jednat i s dalšími kluby.

"Jaký mám teď pocit? Vysvobození, vzrušení, štěstí, všechny pocity v jednom," řekl Versteeg, jenž zvažoval možnost, že by si vyslechl nabídky možných dalších zájemců, ale nakonec dal přednost pokračování kariéry v Calgary.

"Byla to moje první volba. Chtěl jsem zůstat doma, zůstat s lidmi z minulé sezony a pokusit se na ni navázat," dodal útočník, který má na kontě včetně play off přes 700 utkání v NHL a loni v říjnu podepsal s Calgary smlouvu poté, co skončil v Los Angeles.

Vedle Versteega Flames získali z Caroliny švédského brankáře Eddieho Läcka a obránce Ryana Murphyho, které vyměnili za dalšího beka Keegana Kanziga. Součástí obchodu byla i práva výběru draftu v roce 2019.

Devětadvacetiletý Läck, jenž byl členem zlatého švédského kádru na letošním mistrovství světa, byl u "Hurikánů" dvojkou za Camem Wardem. Carolina ale po sezoně získala z Chicaga Scotta Darlina, s nímž podepsala lukrativní čtyřletou smlouvu. Dvojkou by měl být Läck i v Calgary, do kádru Flames totiž před nedávnem přišel z Arizony Mike Smith.