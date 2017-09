Liberec - Přes relativně málo změn v kádru se hokejisté Liberce musí v novém ročníku extraligy vypořádat s odchody klíčových hráčů a role tahounů musí převzít jiní. Loňští šampioni a úřadující vicemistři, kteří dvakrát za sebou vyhráli základní část, myslí opět vysoko.

Tým opustili elitní zadáci a reprezentanti Radim Šimek, který se pokusí prosadit do kádru San Jose, a Ondřej Vitásek (Örebro), či útočníci Jakub Valský (Mladá Boleslav) a kapitán Branko Radivojevič (Trenčín). Kariéru ukončil gólman Ján Lašák.

Ve dvojici s Romanem Willem, jenž v plánech hlavního kouče a sportovního manažera Filipa Pešána figuruje jako týmová jednička, ho nahradil teprve dvacetiletý Aleš Stezka, který naposledy chytal v zámoří za Chicago Steel juniorskou USHL.

"Sázím na Romana s veškerou svou důvěrou. Aleš ve svých dvaceti letech dosud nikdy nechytal dospělý hokej a má před sebou ještě hodně zápasů v Benátkách, aby tu zkušenost získal. Také ale dostane šanci. A doufám, že budu mile překvapený a splní, co od něho čekám," prohlásil Pešán.

Pilířem obrany by se měl stát Ladislav Šmíd, který kvůli zdravotním potížím neodehrál v dresu Calgary během minulé sezony ani jediný duel NHL. Nyní je ale v pořádku a pokusí se v 31 letech opět nastartovat kariéru. Velkou posilou je navrátilec z KHL Martin Bakoš, útok rozšířil také Lukáš Jašek z Třince.

"Někteří hráči si budou muset zvyknout na nové role. Jsou tu hráči, kteří neměli svou minutáž v extralize v minulosti, ale já budu trpělivý," uvedl Pešán.

Se stávajícím kádrem je spokojený. "Jsem hrozně rád za to, že máme oporu i v hráčích Benátek. Máme širší kádr a jsou hráči jako třeba Daniel Špaček, který odehrál fantastické zápasy v Lize mistrů. Je skvělé, že ten kádr není nijak omezený," pochvaloval si Pešán.

Základním cílem pro sezonu je postup do play off. "Stejně si to asi přeje všech 14 účastníků soutěže. My bychom byli rádi, kdybychom zase hráli v klidu, vyhnuli se předkolu díky umístění v první šestce, ideálně do čtyřky, abychom čtvrtfinále rozehráli doma. Poslední dva roky se nám to podařilo a určitě nechceme tyto pozice ztrácet," řekl ČTK generální manažer klubu Ctibor Jech.

Třetí sezonu po sobě drží Severočeši prakticky stejný rozpočet. "Nemá v tomto ohledu moc cenu uvádět čísla a porovnávat jednotlivé kluby mezi sebou, protože tam obvykle každý zahrnuje něco jiného. Nemáme možnost rozpočet navyšovat, ale jsme rádi za to, že to je takhle v současném stavu možné držet i nadále," uvedl Jech.

"Spíše se ještě snažíme rozpočet o trochu ponížit, a to v řádech jednotek milionů. Nemůžeme se pouštět do nákupů drahých hráčů, místo toho chceme hlavně zhodnocovat práci s juniorkou a Benátkami, čemuž se významně věnuje Filip Pešán. Je to nastavená cesta, kterou se snažíme jít a v tomto duchu chceme i pokračovat," doplnil Jech.

V přípravě odehráli Bílí Tygři včetně Ligy mistrů sedm utkání, z nichž čtyři vyhráli. Boj o extraligové body odstartují v pátek doma proti dalšímu spolufavoritovi soutěže Hradci Králové.