Praha - Hokejový brankář Josef Kořenář podepsal v NHL tříletou nováčkovskou smlouvu se San Jose. Devatenáctiletý talent, který předešlou sezonu strávil v týmu Lincoln Stars, hrajícím americkou juniorskou ligu USHL, uspěl na kempu Sharks.

"Je to velké překvapení a obrovská pocta. Poté, co jsem nebyl draftován, jsem v něco takového ani nedoufal. Můj agent Robert Spálenka mi ale zajistil možnost účastnit se kempu San Jose a tam si vše fantasticky sedlo," uvedl v tiskové zprávě Kořenář, který byl v loňském roce jedničkou české reprezentace na mistrovství světa hráčů do 18 let v Grand Forks.

Odchovanec Jihlavy na kempu podle svých slov uspěl i proto, že měl 'čistou hlavu'. "Soustředil jsem se jen na hokej. Když jsem přišel na úvodní pohovor za trenéry, byli překvapeni, že nejsem nervózní. Ale nebylo proč. Užil jsem si každou minutu, každou chvíli na ledě i mimo něj. A na konci přišla nečekaná odměna. Je to neskutečná motivace do další práce," řekl Kořenář.

Talentovaný gólman odešel před rokem z Jihlavy do USA a zámořskou zkušenost si pochvaluje. "Měsíce v Americe mi daly strašně moc. Překonal jsem počáteční problémy s jazykem, aklimatizací i rozdílem v přípravě. Naučil jsem se starat sám o sebe a naštěstí se mi dařilo také po hokejové stránce. Juniorská USHL je super soutěž," řekl Kořenář, který za Lincoln odchytal 32 zápasů. "Odchod do zámoří byl správným rozhodnutím, ať se na to podívám z jakéhokoliv úhlu pohledu," podotkl.

Rodák z Vystrkova u Humpolce je momentálně doma a již o víkendu jej čeká soustředění juniorské reprezentace pod vedením nového kouče Filipa Pešána. "Jedno jsme absolvovali už na začátku června a bylo to skvělé. Takže se těším - na trenéra i spoluhráče. A pak již začne příprava na další sezonu. Je zde i varianta, že bych nejbližší sezonu po dohodě s vedením San Jose odchytal v Čechách," uvedl Kořenář.

Hráčovy kvality a přístup ocenil i jeho agent Robert Spálenka ze společnosti Sport Invest. "Pepa je velmi cílevědomý hokejista, který má správně nastavené priority. Po draftu byl trošku zklamaný, ale k výzvě v podobě nováčkovského kempu San Jose se postavil výborně. Je stále pouze na začátku svého snu o startech v NHL, ale nováčkovský kontrakt je potvrzením správné cesty," řekl Spálenka.