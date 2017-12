Bratislava - Český hokejový brankář Marek Mazanec končí předčasně ve Slovanu Bratislava, za který hrál od začátku sezony. Šestadvacetiletý českobudějovický rodák se dohodl s týmem KHL na rozvázání kontraktu a míří do zámoří, kde by měl podepsat smlouvu s nejmenovaným klubem NHL.

"Jsme v kontaktu s klubem NHL, jednání pokračují. Je velmi pravděpodobné, že se Marek vrátí za Atlantik," řekl serveru hokej.cz Michal Sivek ze společnosti Eurohockey Services, která hráče zastupuje. Podle webu iSport.cz se Mazanec dohodl na spolupráci s New York Rangers, kde už působí Ondřej Pavelec. Mazanec by však měl chytat na farmě v Hartfordu.

Mazanec odchytal za Slovan 23 zápasů a v listopadu si na turnaji Karjala odbyl reprezentační premiéru. Odchodem do zámoří podle všeho padá možnost, že by si zahrál na olympijských hrách v Pchjongčchangu, kde nebudou smět startovat hráči se smlouvou v NHL. "S vedením Slovanu jsme měli férovou dohodu, podle níž bude Mazanec uvolněn právě v případě kvalitní nabídky z NHL," řekl Sivek.

Brankářskou jedničkou ve Slovanu bude jiný český gólman Jakub Štěpánek, jenž už odchytal posledních šest zápasů. I proto, že se začalo mluvit o Mazancově odchodu. "Jednání jsou poměrně konkrétní, Marka to oslovilo. Po úvaze se rozhodl, že by se rád vrátil do zámoří," uvedl Sivek.

Šestadvacetiletý Mazanec působil v zámoří od roku 2013. V NHL odchytal 31 zápasů za Nashville, jinak hrál na farmě v Milwaukee.

Místo Mazance by do Slovanu mohl zamířit jiný český brankář Jakub Sedláček, jenž dnes naposledy chytal za Bolzano v mezinárodní lize EBEL. Italský klub již oznámil, že Sedláčkovo krátké angažmá končí. Zlínský odchovanec do Bolzana přišel v polovině listopadu.