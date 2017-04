Moskva - Hokejový obránce Jakub Jeřábek se podle informací ruské agentury R-Sport dohodl na spolupráci s Montrealem a v příští sezoně se pokusí prosadit do zámořské NHL. Český reprezentant, jenž se momentálně připravuje na mistrovství světa, dosud hrál za Podolsk v Kontinentální lize.

Odchod Jeřábka do zámoří je velmi pravděpodobný, samotný hráč ani jeho zástupci jej však ještě oficiálně nechtějí potvrdit. Zřejmě i proto, že pětadvacetiletý bek je do konce měsíce smluvně vázaný v Rusku.

"Zatím to nevypadá nijak. Dilema to určitě je, protože zájem z Ruska byl už od prosince. Každým dnem se to vyvíjí a jsem sám zvědavý, co se stane," řekl Jeřábek novinářům na konci března.

Následně několikrát uvedl, že se nic nezměnilo. "O NHL sní každý. Klidně to ale může dopadnout tak, že zůstanu v Rusku," podotkl. Viťaz už však dříve na svém webu uvedl, že Jeřábek v klubu dál pokračovat nebude a míří do NHL.

Jeřábek do Podolsku odešel před rokem z mateřské Plzně a v KHL se mu dařilo. V 59 zápasech základní části nasbíral 34 bodů za pět branek a 29 asistencí. I díky jeho výkonům klub premiérově postoupil do play off. V sezoně patřil i mezi klíčové hráče národního týmu.