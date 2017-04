Mannheim - Do přípravy hokejové reprezentace na mistrovství světa v Německu a Francii se v úterý zapojí obránce Michal Kempný z Chicaga. Tým naopak nemůže kvůli zdravotním potížím využít útočníka Tomáše Hertla ze San Jose. Otazník je zatím u možnosti povolání Martina Hanzala, jemuž s Minnesotou rovněž skončila sezona v NHL.

Ve hře zůstává varianta s využitím dalšího forvarda Tomáše Plekance z Montrealu, s nímž je v kontaktu generální manažer reprezentačního týmu Martin Ručinský. Základním předpokladem je, aby prošel zdravotní prohlídkou.

"Vím dobře, jaké to je hned po vyřazení, hráče čekají výstupní prohlídky a pohovory. Ale napsali jsme si s 'Plekym' po smskách a dohodli se, že si zavoláme v pondělí navečer. Právě zítra má zdravotní prohlídky a vše okolo," přiblížil dnes novinářům v Německu Ručinský.

Věří však, že by vše mohlo být na dobré cestě. I proto, že čtyřiatřicetiletý Plekanec vždy, když byly příznivé okolnosti, na pozvánku z národního mužstva v minulosti kývl.

"Mluvili jsme spolu už před play off. Pravdou je, že 'Pleky' je 'Pleky', a vždy, když ho někdo povolal, tak se sbalil a jel. Samozřejmě věřím, že dorazí i tentokrát, ale nechci mluvit za něho. Uvidíme, až si spolu popovídáme, jak je na tom zdravotně a jestli bude mít chuť se k nám připojit," doplnil Ručinský.

V kontaktu byl i s Hertlem. "Je už definitivní, že nedorazí. jeho zdravotní stav mu to nedovoluje. Je zraněný a těch zdravotních problémů má víc. Play off dohrával pod injekcemi," uvedl Ručinský.

Zástupci týmu se snaží dohnat i Hanzala. "S tím jsme zatím nemluvili. Ale snažíme se s ním co nejrychleji spojit. Končí mu smlouva a v tom případě je to složité. Ale uvidíme, jaký zaujme postoj," nechtěl Ručinský předbíhat událostem.

Zámořskou variantou byl také bek Vojtěch Mozík, jenž obléká dres týmu Albany Devils v AHL. "Ale je vázaný v klubu. Hrají play off a dál pokračuje v klubové sezoně, takže to pro nás momentálně není aktuální možnost," vysvětlil Ručinský.

Spolu s Kempným, který sice rovněž nemá v NHL kontrakt na další sezonu, ale je zdravý a má chuť na MS hrát, posílí výběr kouče Josefa Jandače i další beci Radim Šimek (Liberec) a Jakub Krejčík (Brno) z kádru finalistů extraligy. Všichni tři se připojí při úterním srazu v Českých Budějovicích před Českými hokejovými hrami, jež budou generálkou na šampionát.

Na něm si naopak nezahrají další zvažovaní zástupci extraligového mistra Komety. Obránce Ondřej Němec má zdravotní potíže, zkušený útočník Martin Erat se omluvil trenérům s ohledem na náročnou sezonu s Brnem.

"Ondra není zcela zdravotně v pořádku, měl nějaká nedoléčená zranění během play off, ten se k nám nepřipojí. U Martina Erata je situace taková, že se vrací za rodinou do Ameriky. Říkal, že už by to nedal," přiblížil Ručinský.

Na telefonát čeká ještě útočník Michal Vondrka. "Mluvil s ním osobně Pepa Jandač s tím, že mu zavoláme po těchto zápasech v Německu. Michal toho v sezoně a pak v play off odehrál strašně moc, v Chomutově to na něm celé stálo. Uvidíme. Samozřejmě se s ním spojíme, musíme udělat nejdřív analýzu těchto dvou zápasů, sednout si na to a domluvit se, jakým směrem by se to mělo ubírat dál," řekl Ručinský.