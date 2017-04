Poprad/Spišská Nová Ves - Ve zcela totožné situaci jako loni se i přes vysoké ambice ocitli čeští hokejisté na mistrovství světa hráčů do 18 let. Pouhé čtyři body získané v základní skupině jim pro čtvrtfinále přisuzují dosud stoprocentně úspěšného vítěze druhé skupiny, který je zároveň obhájcem titulu. Jen jméno soupeře je odlišné. Před rokem vypráskali svěřence Roberta Reichla z play off Američané výsledkem 8:0, tentokrát bude tým vedený Václavem Varaďou čelit Finsku, na které se mu v sezoně vcelku dařilo.

O pořadí až na čtvrté příčce rozhodla úterní porážka s Ruskem 4:5 v prodloužení, která přišla i přes vedení 4:3 v závěru třetí třetiny. Češi tak zdolali pouze Bělorusko, které nebodovalo a čeká ho boj o udržení s Lotyšskem. "Měli jsme na to vyhrát za tři body. Mohli jsme jít z druhého místa na Slováky, ale bohužel to nevyšlo a ve čtvrtfinále nás čekají Finové," litoval promarněné příležitosti gólman Jiří Patera.

Finové se paradoxně nejvíce zapotili na úvod turnaje právě se Slováky, které zdolali po velké bitvě 5:4. Ostatní soupeře převálcovali, včetně Kanady (6:3). Bez ztráty bodu vyhráli skupinu s celkovým skóre 23:10.

"Díval jsem se na výsledky a Finové asi hrají parádně. Budou určitě favoritem, ale v této sezoně jsme je dokázali několikrát porazit. Hrajeme s nimi nejdůležitější zápas na mistrovství, takže se podíváme na video a budeme bojovat. Potřebujeme hrát ještě lépe než proti Rusům," uvedl obránce David Kvasnička.

Česká osmnáctka v sezoně sehrála s Finskem čtyři zápasy, z toho třikrát zvítězila. Naposledy těsně před turnajem v přípravném duelu 4:3 v prodloužení. "Ale teď mají ještě lepší tým, přiletěli jim někteří hráči, kteří vypadli v play off svých soutěží. Mají šikovné útočníky, dobré individuality a výborné přesilovky. Musíme zlepšit disciplínu, v tom jsme asi nejhorší ze všech na turnaji," řekl Kvasnička.

Český tým před šampionátem vyhlašoval útok na medaili, ale zatím si nevede moc dobře. "Určitě jsme chtěli porazit všechny, nejen Bělorusy. Skupina rozhodně nebyla dle našich představ, všechno jsme si prohráli sami. Děláme moc individuálních chyb," prohlásil Kvasnička.

Češi se ze Spišské Nové Vsi musejí stěhovat do Popradu, kde ve čtvrtek od 13:30 odstartují celý čtvrtfinálový program.