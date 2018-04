Ilustrační foto - Semifinále play off hokejové extraligy - 2. zápas: Mountfield Hradec Králové - HC Oceláři Třinec, 30. března v Hradci Králové. Choreo fanoušků Hradce Králové.

Ilustrační foto - Semifinále play off hokejové extraligy - 2. zápas: Mountfield Hradec Králové - HC Oceláři Třinec, 30. března v Hradci Králové. Choreo fanoušků Hradce Králové. ČTK/Taneček David

Praha - Přenosy z hokejové extraligy bude od příští sezony nově vysílat také placený kanál O2 TV Sport, který uzavřel pětiletou smlouvu se společností BPA sport marketing. Přenosy zároveň zůstanou i v České televizi, která podepsala rovněž smlouvu do konce sezony 2022/23 a nadále bude mít práva na zápasy české reprezentace, Euro Hockey Tour a všechna mistrovství světa.

O2 TV bude mít právo první volby v základní části extraligy na přenosy v pátek a v sobotu. Z druhé volby si vybere přenosy pro úterý, středu a neděli. "Z celé hokejové extraligy přineseme až 80 přenosů za sezonu," řekl na tiskové konferenci výkonný ředitel stanice O2 TV Sport Marek Kindernay.

ČT má právo první volby v úterý a v neděli. "Vypadá to, že v některých termínech budou možné v neděli i dvouzápasy," uvedla k dohodě s Českou televizí generální ředitelka BPA sport marketing Jana Obermajerová.

"Úterý a neděle budou patřit Buly hokej živě s vybraným utkáním, v pátek nabídneme aktuální reportáže a zajímavosti ze zápasů v pořadu Buly a pondělní Hokej den poté zrekapituluje události, osobnosti a momenty týdne v českém hokeji," řekl šéfkomentátor programu ČT sport Robert Záruba. V extraligovém play off si ČT bude právo první volby střídat s O2 TV.

Pro kluby znamená vstup dalšího vysílatele nárůst příjmů. "Týmy díky O2 TV získají více financí, které mohou investovat do rozvoje klubů, do mládeže či do aktivit pro fanoušky. Chceme se podílet na zlepšení celkového hokejového produktu," poznamenal Kindernay.

Česká televize bude nadále vysílat reprezentační zápasy. "Vysílací práva máme nejen na následujících pět sezon Tipsport extraligy, ale také na veškerá utkání českého reprezentačního týmu, včetně všech světových šampionátů. A to i pro mistrovství hráčů do osmnácti a dvaceti let," uvedl v tiskové zprávě generální ředitel České televize Petr Dvořák.

Hokejový svaz vyšší počet vysílaných utkání uvítal. "Fanoušky čekají rekordní počty přenosů, kluby vyšší příjmy z televizních práv a partnery soutěže širší prostor pro prezentaci podpory, kterou lednímu hokeji poskytují," konstatoval prezident ČSLH Tomáš Král.

Od roku 2015 vlastní O2 TV také práva na fotbalovou Ligu mistrů, kterou spolu s ní vysílá Česká televize. Od příští sezony však televizní diváci uvidí zápasy Ligy mistrů minimálně na další tři ročníky pouze na placené O2 TV.

Průměrná sledovanost základní části hokejové extraligy na ČT byla 84.000 diváků. V play off podle mluvčí ČT Karolíny Blinkové vzrostla zatím na 153.000 a zřejmě dál poroste, protože zatímco předkolo vidělo 118.000 diváků, semifinále už 181.000.

O2 TV má v současnosti 237.000 předplatitelů, celkem má 275.000 aktivních set top boxů. Rekord ve sledovanosti drží podzimní fotbalové derby Slavia - Sparta, které vidělo 239.000 diváků. Jarní derby mělo okolo 200.000 diváků, sledovanost zápasů Ligy mistrů se pohybuje okolo 100.000 diváků.