Praha - Hokejovou reprezentaci do 20 let povede v příští sezoně Václav Varaďa. Jednačtyřicetiletý kouč extraligového Třince, který dosud vedl národní tým do 19 let, převezme juniorský výběr po Filipu Pešánovi. Výběr do 18 let povede bývalý trenér seniorské reprezentace Alois Hadamczik. Nahradí Davida Bruka, jenž se po dubnovém mistrovství světa přesune k devatenáctce.

"Václav Varaďa je představitelem nové trenérské generace, která se stále výrazněji prosazuje nejen v mládežnickém, ale i v dospělém hokeji," uvedl prezident Českého svazu ledního hokeje Tomáš Král po dnešním jednání výkonného výboru, který nové trenéry mládežnických reprezentací schválil. Dvojnásobný mistr světa podepíše se svazem roční smlouvu a stejně jako Pešán může zároveň působit i v klubu.

Král věří, že Varaďa naváže s dvacítkou na úspěchy, které s tímto ročníkem v minulosti získal. "Především premiérové vítězství na Hlinkově memoriálu a první medaili na World Junior A Challenge v Kanadě," uvedl prezident svazu.

"Na druhé straně Alois Hadamczik reprezentuje trenérskou zkušenost. V minulosti úspěšně působil i u juniorské reprezentace, se kterou přivezl v roce 2005 ze světového šampionátu dvacítek bronz," dodal Král na adresu pětašedesátiletého kouče.

Hadamczik v minulosti vedl juniorskou i seniorskou reprezentaci. S ní v roce 2006 vybojoval bronzovou medaili na olympijských hrách v Turíně a stříbro na mistrovství světa. Ze světových šampionátů přivezl s českým týmem ještě dva bronzy v letech 2011 a 2012. Od národního mužstva odešel v únoru 2014 po olympijských hrách v Soči, kde čeští hokejisté obsadili šesté místo.

K trénování se Hadamczik vrací po více než dvou letech, naposledy vedl Kometu Brno, v níž skončil předloni v únoru. Za sebou má také působení v Třinci, Vítkovicích a pražské Spartě.