Litvínov - Hokejoví útočníci Brian Ihnacak a Michael Vandas by se měli stát posilami posledního týmu extraligy Litvínova. Oba jsou blízko dohodě na smlouvě a podle klubových stránek by po vyřízení všech administrativních povinností mohli poprvé nastoupit v úterním domácím duelu proti Plzni. Severočeši měli v minulých dnech zájem i o forvardy Rostislava Marosze a Tylera Redenbacha, ti však zamířili do jiných klubů.

Dvaatřicetiletý Ihnacak zůstával po skončení smlouvy ve Spartě od konce minulé sezony bez angažmá. "Brian je hráč do zakončení, umí se prosazovat v předbrankovém prostoru, slibujeme si od něj větší efektivitu v koncovce," řekl generální manažer Litvínova Robert Kysela.

Ihnacak je synem bývalého československého reprezentanta Petera Ihnačáka. Narodil se v Torontu, ale reprezentoval Itálii. Po působení na Brown University hrál v zámoří i v nižších soutěžích v ECHL za Augustu a Elmiru i CHL za Mississippi, Texas Brahmas a Allen.

Objevil se také na Slovensku v Kežmaroku, Zvolen a Popradu. Pak nastupoval v Itálii za Pontebbu a Valpellice, ve švédském druholigovém Malmö a také v Norsku za Valerengu Oslo. Odtud přišel v roce 2015 do Hradce Králové a po roce zamířil do Sparty. V české extralize má na kontě 98 utkání a 62 bodů za 29 branek a 33 asistencí.

O šest let mladší Slovák Vandas se po minulém ročníku po čtyřech sezonách ve Vítkovicích vrátil do mateřského Popradu. V této sezoně si připsal ve slovenské extralize v 10 zápasech sedm bodů (6+1). V české extralize má na kontě 210 utkání a 88 bodů (36+52). "Michael je důrazný hráč a hlavně skvělý bruslař, který by měl oživit útok," podotkl Kysela.

Litvínov z posledních devíti duelů získal jediný bod. Dnes hostí ve 13. kole úřadujícího mistra a lídra tabulky Kometu Brno a se sedmi body má na předposlední Liberec pětibodové manko.

Severočeši se snažili získat také Marosze, který ale v úterý zamířil z Třince na hostování do konce kalendářního roku do Pardubic, a Kanaďana Redenbacha. Bývalý hráč Pardubic a Třince začal sezonu v týmu finského mistra Tappary Tampere a v pátek jej získal Liberec.

"S hráči jsme jednali, ale rozhodli se jít jinou cestou, tím tak jejich příchod k nám padl," prohlásil Kysela. Litvínov ale jedná o angažování dalšího útočníka a také jednoho obránce.

Severočeši nechtějí po špatném startu opakovat sezonu 2015/16, kdy hned po zisku titulu zachraňovali účast v extralize až v baráži. "Chtěli bychom všem našim fanouškům poděkovat za obrovskou trpělivost a věříme, že nám tyto kroky pomohou se posunout v tabulce výše," prohlásil předseda představenstva a asistent trenéra Jiří Šlégr.