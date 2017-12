Radost českých hokejistů do 20 let z gólu. Zleva Filip Král a Ostap Safin.

Buffalo - Čeští hokejisté porazili na úvod mistrovství světa hráčů do 20 let v Buffalu v základní skupině B Rusko 5:4. V zahajovacím duelu šampionátu svěřenci kouče Filipa Pešána během první třetiny dvakrát vedli, mladá sborná pokaždé kontrovala, ale na dvě trefy v klíčové druhé třetině už Rusové okamžitou odpověď nenašli. Češi navýšili náskok na 5:2, dvakrát inkasovali až v závěru. Útočník Martin Kaut se pod úspěšný vstup do turnaje podepsal třemi asistencemi.

Velké odhodlání českého výběru symbolizoval hned v úvodu Chytil. Jedna z největších hvězd ofenzivy Pešánova týmu se z rohu prodrala do zakončení, vedoucí gól ale odmítl ruský gólman Melničuk. Ve čtvrté minutě si Češi zahráli první přesilovku a byli úspěšní. Nečas našel Zadinu, který sice v dobré šanci neuspěl, ale sám Nečas se vzápětí ocitl zapomenutý mezi kruhy a střelou z první otevřel skóre.

Už za 39 vteřin bylo ale vyrovnáno, když Polodjan tečoval kotouč před brankovištěm mimo Kořenářův dosah. V polovině osmé minuty Safin ze vzduchu doklepl zblízka po Chytilově akci a vrátil českým mladíkům vedení. Jenže o dvě minuty později se Šolochov prosadil z otočky bekhendem a bylo to 2:2. Rusové vyhráli první dějství na střely vysoko 15:5, stav už se ale do první přestávky nezměnil.

Ve druhé třetině byl ústřední postavou skvělý Kořenář, který přiváděl favorizované Rusy místy až k zoufalství a předvedl několik vynikajících zákroků. Potřetí měl český tým navrch díky parádní souhře při přesilovce, kterou zakončil v polovině 26. minuty do odkryté branky Zadina. Další příležitost měl dorážející Šalda, ale navýšení náskoku zajistil až ve 38. minutě Chytil.

Od třetí části se do ruské branky postavil Suchačjov. Čisté konto udržel šest minut a 16 vteřin, než zvýšil na 5:2 Král. Chvilku poté měl Suchačjov obrovské štěstí, že vytěsnil puk poté, co zakončil nádhernou individuální akci Kurovský. V 58. minutě snížil Kajumov a dramatický závěr obstaral při power play Rusů Sjomin, ve zbývajících 58 sekundách už ale sborná vyrovnat nestihla.

Hlasy po utkání:

Filip Pešán (trenér ČR): "Myslím, že drtivou většinu času jsme byli organizovaní a obětaví a za průběh zápasu jsme si zasloužili štěstí na konci, kdy Rusové nakonec skóre nedotáhli. Věděli jsme, že Rusové budou hrát aktivně a že budou dovednostně vybavení, což se také ukázalo. Obětavost a týmový výkon hráčů, kteří k zápasu přistoupili fantasticky, byly tím důležitým, co rozhodlo o našem vítězství."

Marek Zachar (kapitán ČR): "Výhry si moc ceníme, jsem rád, že jsme to takhle odehráli. Doufám, že nás to nakopne a budeme pokračovat jenom takto. Myslím, že celý zápas jsme Rusy přehrávali a dodržovali systém, který jsme měli dodržovat, což přineslo ovoce."

Filip Zadina (útočník ČR, autor gólu): "Hráli jsme dobře, což je důvod, proč jsme vyhráli. Jako jeden tým, jako jedna skupina. Makali jsme a jsem rád, že jsme vyhráli. Připravovali jsme se asi týden a jsem fakt rád, že jsme Rusy porazili, protože tohle první vítězství je důležité pro naše hlavy. Hráli jsme, co po nás trenér chtěl. To je taky jeden z důvodů, proč jsme byli lepší, proč jsme dali víc gólů a proč jsme vyhráli."

Skupina B:

ČR - Rusko 5:4 (2:2, 2:0, 1:2)

Branky a nahrávky: 5. Nečas (Kaut, Zadina), 8. Safin (Chytil, Hájek), 26. Zadina (Kaut, Nečas), 38. Chytil (Safin, Zachar), 47. Král (Kaut, Galvas) - 6. Polodjan (Altybarmakjan, Zajcev), 10. Šolochov (Kostin, Sjomin), 58. Kajumov (Manukjan, Rubcov), 60. Sjomin (Kajumov, Rubcov). Rozhodčí: Ansons (Lot.), Garon (Kan.) - Castelli (Švýc.), Hagerström (Fin.). Vyloučení: 7:3. Využití: 2:0. Diváci: 4998.

Sestava ČR: Kořenář - Hájek, Budík, Král, Galvas, Šalda, Vála - Zachar, Chytil, Safin - Zadina, Nečas, Pavlík - Kaut, Reichel, Lauko - Kurovský, Kodýtek, Hrabík. Trenéři: Filip Pešán, Rostislav Vlach a Miroslav Přerost.