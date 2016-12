Mistrovství světa hokejistů do 20 let Dánsko - ČR: Daniel Vladař a Jonas Rondbjerg.

Mistrovství světa hokejistů do 20 let Dánsko - ČR: Daniel Vladař a Jonas Rondbjerg. ČTK/AP/Paul Chiasson

Montreal - Čeští hokejisté si na mistrovství světa hráčů do 20 let připsali v základní skupině A v Montrealu druhou těsnou porážku, když podlehli Dánsku 2:3 v prodloužení, přestože v utkání dvakrát vedli. Na kontě mají svěřenci kouče Jakuba Petra pět bodů, ale na jistotu postupu do čtvrtfinále a zároveň i setrvání mezi elitou si musí ještě počkat. Pomoci jim však mohou už výsledky nejbližších utkání skupiny.

Dánové, kteří si po úvodní vysoké prohře se Švédy 1:6 spravili chuť s obhájci titulu Finy (3:2), byli blízko vedení v šesté minutě, kdy gólmana Vladaře při jeho premiéře na turnaji zachránila horní tyč. Na konci osmé minuty šli Češi do vedení, jež jim přihrála přezkoumaná situace na videu, při níž si sudí ověřili, že Nečas dotlačil kotouč za brankovou čáru.

Ve 13. minutě mohl po velké chybě v útočném pásmu vyrovnat Blichfeld, jenž uháněl sám přes celé kluziště na Vladaře, úspěšnou koncovku ale vymyslet nedokázal. Chvilku poté dostal puk do branky Jašek, jenže v rozporu s pravidly ho za čáru kopl bruslí.

Seveřané ve druhé třetině o něco zvýšili tempo, české mladíky dokonce přestříleli a začali je dostávat do problémů. Blichfeld zařídil ve 29. minutě vyrovnání přesnou ranou z kruhu pro vhazování. Na to odpověděl již po necelých dvou minutách Hronek, když se neunáhlil se střelou a parádně zacílil. Ale na Dánech bylo patrné, že cítí velkou šanci na body.

A těch se nakonec i dočkali. Kurovský na startu třetího dějství nedokázal trefit odkrytou branku, Dánové pak přežili bez úhony i závar ve svém brankovišti, a když pak česká obrana zapomněla na Kraga, ten v polovině 54. minuty pohodlně vyrovnal.

Skrumáže před oběma brankáři rozhodnutí nepřinesly, stejně jako v předchozím duelu českého výběru se Švýcarskem se tak rozhodovalo až v prodloužení. Trvalo jen o něco déle než to předešlé a mělo stejně hořký konec: From našlápl, dlouhou kličkou se dostal v situaci jeden na jednoho přes kapitána Hronka a bekhendem prostřelil Vladaře.

Hlasy po zápase

Jakub Petr (trenér ČR): "Výhra by nás posunula do čtvrtfinále, teď se situace zkomplikovala. Vítězství za tři body jsme si ale nezasloužili. Vstup do utkání byl sice podle plánu, hodně jsme stříleli, ale od druhé třetiny se nám Dánové minimálně vyrovnali a pak byli asi i lepší. Když vyrovnali, na naše hokejky sedla nervozita. Ve třetí třetině jsme dělali hloupé chyby, stejně tak v prodloužení. Dánové si vítězství zasloužili."

Martin Nečas (útočník ČR, autor gólu): "Zápas se vyvíjel dobře, v první třetině jsme měli hodně střel. Dánsko je ale hrozně houževnatý soupeř, blokuje a cloní brankáři. My jsme naopak přestali hrát s pukem a báli jsme se něco udělat. Ne že by nás přehrávali, ale často ujeli a měli z toho šance. Konkrétně druhá třetina byla z naší strany hrozná. Úplně jsme opustili naši hru z první třetiny."

Daniel Krenželok (obránce ČR): "První třetina byla z naší strany dobrá, ale nedali jsme góly. Podržel je gólman. V té druhé jsme měli několik vyloučení a z jednoho oslabení dostali gól. Právě přesilovky vrátily Dány do hry. Byli hodně brusliví a nepříjemní v osobních soubojích. Prodloužení už je takové vabank. A zase nevyšlo. Mrzí nás to, protože každý bod se počítá. Teď budeme fandit Švédům, aby porazili Finy. Máme to ale ve vlastních rukách, takže se na nikoho vymlouvat nemůžeme. Je na nás, jak se s tím popereme."

Filip Suchý (útočník ČR): "Začali jsme solidně a měli jsme šance. Říkali jsme si, že musíme mít tlak do brány, aby gólman neviděl. Jenže se to zlomilo ve druhé třetině. Měli jsme nějaké fauly a nedělali jsme dobře věci, které jsme si řekli. A takhle to dopadlo."

Daniel Vladař (brankář ČR): "Na Dány jsme vlétli, potom jsme si už ale tolik vyložených šancí nevytvářeli. Dánsko je tým, který čekal na naše chyby. My jsme je udělali tři a oni dali tři góly. Nevím, jestli po tomto zápase můžeme být pozitivní, ale jdeme dál. Máme aspoň ten bod. Za dva dny nás čeká Švédsko, které je favorit skupiny. Musíme se o dost zlepšit. Skupina je vyrovnaná, sledujeme to, ale nijak zvlášť se tím nezaobíráme. Soustředíme se jenom na náš výkon. Jinak kdo bude chytat dál, je otázka na trenéry. Uvidíme, jak se rozhodnou."

Skupina A (Montreal):

Dánsko - ČR 3:2 v prodloužení (0:1, 1:1, 1:0 - 1:0)

Branky a nahrávky: 29. Blichfeld (Boysen, Larsen), 54. Krag (Blichfeld), 61. From (Krag) - 8. Nečas (A. Musil), 31. Hronek (Suchý). Rozhodčí: Sheva (USA), Linde - Dahmen (oba Švéd.), Palej (Rus.). Vyloučení: 4:4. Využití: 1:0. Diváci: 4536.

Sestava ČR: Vladař - Hrdinka, Hronek, Kalina, Zbořil, D. Krenželok, Vála - D. Kaše, M. Špaček, Kurovský - Jašek, F. Chlapík, Koblížek - A. Musil, Nečas, Š. Stránský - Suchý, Šoustal, K. Reichel. Trenéři: Jakub Petr, Jiří Dopita a Petr Svoboda.

Tabulka:

1. Švédsko 2 2 0 0 0 10:3 6 2. ČR 3 1 0 2 0 7:8 5 3. Dánsko 3 1 1 0 1 7:10 5 4. Švýcarsko 2 0 1 0 1 6:7 2 5. Finsko 2 0 0 0 2 3:5 0