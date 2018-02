Ostrava - Smutní opouštěli dnes olympijský park v Ostravě fanoušci hokejové reprezentace, která v bitvě o bronzovou medaili podlehla Kanadě 4:6. Zatímco někteří brali nepopulární čtvrté místo s nadhledem a tým vyprovodili i potleskem a skandováním "hoši, děkujem", jiní neskrývali zklamání.

"Je to docela zklamání, mohli mít bronz. Kluci se sice snažili, ale myslím, že všichni tady jsou zklamaní, že čekali, že to bude ta bronzová medaile," řekla ČTK Michaela Klapetková.

Bez většího zklamání naopak z haly odcházela Petra Vidlářová. "Máme jiné medaile, takže musíme být spokojení s tím, co jiní vyhráli. Je to prostě sport. Od našich jsme určitě čekali víc. Věřili jsme, že budou mít bronz. Ale je to hra. Škoda toho gólu, který nám neuznali, protože si myslím, že to by je motivovalo," uvedla Vidlářová.

Přestože hokejisté bojovali o šanci odvézt si po 12 letech opět olympijskou medaili, jejich bitva pozornost fanoušků v olympijském parku nějak výrazně nelákala. I když během utkání bylo v parku několik tisíc návštěvníků, řada se jich věnovala spíše atrakcím, které areál nabízel. Hokej sledovalo především na velké kostce nad ledem několik stovek příznivců. U venkovní velkoplošné obrazovky postávalo s ohledem na mráz i sněhové přeháňky jen pár fandů nebo si sledováním zápasu krátili čas návštěvníci postávající ve frontách na sportovní atrakce.

Ani v samotné hale nebyla atmosféra nijak bouřlivá. Snažila se ji vytvořit především skupina fanoušků oblečených v českých dresech a vlajkách. "Dali jsme se tady nějak dokupy. Už jsem tu byl s kamarádem v pátek. Je to tu super, člověk si tu může vyzkoušet disciplíny. Je tu kolektiv lidí, který by teda měl fandit, ale je to takové chabé," hodnotil aktivitu fanoušků Milan Rýdel, který do areálu přijel z Rybí na Novojičínsku. Podle něj se ukázala typická česká nátura. "Fandí se, když se daří, když se nedaří, je to horší. Je to tak na Vítkovicích, je to tak na reprezentaci. Zažil jsem to, když jsem byl na hokeji v Paříži," doplnil Rýdel.

Jeho slova potvrdili i někteří návštěvníci. Mnozí z nich totiž halu opustili už po druhé třetině, kdy český tým prohrával 1:3, další pak odcházeli ještě před koncem zápasu.