Praha - Mistrovství světa hokejistů do 20 let, které se na přelomu let 2019 a 2020 uskuteční v České republice, budou hostit Ostrava a Třinec. Domácí reprezentace bude své zápasy hrát v Ostravě, kde se také bude bojovat o medaile. Turnaj se bude konat v tradičním termínu od 26. prosince do 5. ledna.

O tom, že se junioři sejdou na konci příštího roku v Třinci a Ostravě, se spekulovalo už delší dobu, až v minulých dnech ale zástupci Českého svazu ledního hokeje (ČSLH) uzavřeli smlouvu s Mezinárodní hokejovou federací (IIHF).

"Před podpisem smlouvy jsme s mezinárodní federací museli jednat o halách i ubytovacích kapacitách. V minulých dnech se vše dotáhlo," řekl ČTK generální sekretář ČSLH Martin Urban.

Zatímco v případě Ostravy problém nebyl, neboť se zde v roce 2015 hrálo seniorské MS, u Třince museli představitelé ČSLH předložit potřebné informace o hale i hotelech.

Naposledy se v České republice šampionát dvacetiletých hráčů konal v roce 2008 a hostily jej Pardubice a Liberec.