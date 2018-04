Praha - Za nerozhodného stavu 1:1 na zápasy dnes bude v Brně pokračovat finálová série hokejové extraligy. Mistrovská Kometa bude chtít před svým publikem v DRFG Aréně udělat krok k obhajobě titulu. Oceláři se naopak pokusí odpovědět na nedělní duel, v kterém po sobotní úvodní výhře 5:1 podlehli 2:3. Z posledních čtyř utkání v Brně dvakrát vyhráli a dvakrát prohráli až po samostatných nájezdech.

"Ideální by bylo, kdyby nás nepotkala sobotní prohra. Když už ale přišla, tak nás těší, jak jsme se s ní vypořádali den poté. Hráli jsme o třídu lépe. Pořád ale máme na čem pracovat," řekl dnes novinářům trenér Komety Kamil Pokorný, který vnímá sílu domácího prostředí.

"Máme vynikající fanoušky, kteří jsou nejlepší široko daleko. Soustředíme se pouze na nejbližší zápas. Podívali jsme se na některé věci, které je potřeba zlepšit. Chceme být dobře nachystaní," uvedl Pokorný.

Kometa se snaží zlepšit zejména přesilovky. V úvodních dvou zápasech finálové série ani jednou početní výhodu nevyužila, naopak soupeř v každém utkání dal v přesilovce jeden gól.

"Hráči, kteří přesilovky hrají, si k tomu něco řekli. Výkon nebude nikdy ideální, pořád je co zlepšovat. My se potřebujeme k ideálu přiblížit. Ale věcí, které chceme vylepšit, je více. Tréninky na ledě se nyní zkracují, snažíme se do nich dostat jen nejdůležitější prvky. Aby hráči měli energii na utkání," dodal Pokorný.

První dva zápasy končily šarvátkami. "Pro nás tato situace skončila odchodem do kabin. Dál jsme se o ní nebavili. Koncentrujeme se jen na hru," tvrdí Pokorný. V brněnské sestavě by se mohl už objevit útočník Martin Dočekal. "Už jsem připraven na sto procent. Pohled jen ze střídačky byl hodně těžký," řekl Dočekal, který v utkáních v Třinci plnil na střídačce roli pomocného kustoda.

Třinecký kouč Václav Varaďa věří, že jeho tým v Brně uspěje. "Je to 1:1, série je úplně otevřená a my se jedeme do Brna porvat o to, abychom další průběh naklonili na naši stranu," uvedl Varaďa. "Ve druhém utkání nás neprovázela taková lehkost jako v prvním utkání, ale třetí zápas bude zase úplně jiný. Připravíme se na to a zkusíme to urvat."

Ofenzivní opora Ocelářů Jiří Polanský je přesvědčený, že ve vyrovnaném boji budou rozhodovat maličkosti. "Zjistili jsme, co hraje Kometa, oni zjistili, co hrajeme my. Teď už to bude o srdci, doufám, a o drobnostech. O tom, kdo bude chtít více. Chtěli bychom, aby to byl otevřený hokej, chtěli bychom útočit, ale tady asi cesta nevede," prohlásil Polanský.

"Když se nám ale otevře prostor, je třeba šance využít. Myslím, že jeden, dva góly budou málo. Těším se na atmosféru, i ta negativní atmosféra vás vyhecuje. Rád budu hromosvod, ať těch ostatních dvacet kluků má klid," řekl Polanský ke kulise v Brně.

Pro fanoušky Ocelářů, kteří se do Brna nedostanou nebo nechystají, připravila třinecká radnice projekci zápasu na velkoplošné obrazovce na místním náměstí.

Statistické údaje před zápasy finále Generali play off Tipsport extraligy - 18. a 19. dubna: HC Kometa Brno (po základní části 5.) - HC Oceláři Třinec (3.). Začátky: středa 17:20 (ČT sport), čtvrtek 17:00 (ČT sport). Stav série: 1:1. Výsledky zápasů v sérii: 1:5, 3:2. Nejproduktivnější hráči v sérii: Jiří Polanský 2 zápasy/3 body (2 branky + 1 asistence) - Jan Hruška 2/2 (2+0). Nejproduktivnější hráči v play off: Hynek Zohorna 11 zápasů/11 bodů (6 branek + 5 asistencí) - David Cienciala 15/15 (6+9). Nejproduktivnější hráči týmu v základní části: Martin Erat 49/46 (12+34) - Martin Růžička 49/54 (29+25). Statistiky brankářů v sérii: Marek Čiliak průměr 3,50 obdržené branky na zápas a úspěšnost zákroků 87,50 procenta - Šimon Hrubec 2,01 a 92,31. Statistiky brankářů v play off: Marek Čiliak 1,88, 93,40 a jednou udržel čisté konto - Šimon Hrubec 1,90 a 93,19, Peter Hamerlík 1,71 a 94,12. Statistiky brankářů v základní části: Marek Čiliak 2,27, 91,60 a šestkrát udržel čisté konto, Marek Langhamer 1,96, 92,47 a dvakrát udržel čisté konto, Karel Vejmelka 2,09, 92,36 a dvakrát udržel čisté konto - Šimon Hrubec 2,03, 92,82 a čtyřikrát udržel čisté konto, Jan Strmeň 2,49 a 90,82, Peter Hamerlík 3,19 a 88,24. Zajímavosti: - Kometa se ve 12. zápase v letošním play off přestaví teprve popáté doma. Naposledy hrála před vlastním publikem ve čtvrtek 5. dubna ve čtvrtém semifinále proti Plzni a prohrála 1:2. Předešlé tři zápasy v DRFG Aréně vyhrála. - Brňané vyhráli devět z celkových 11 zápasů v letošním play off. - Oceláři se představí venku poprvé od pátku 6. dubna. Zatímco ve čtvrtfinálové sérii prohráli v Pardubicích třikrát v základní hrací době, v boji o finále s Hradcem Králové dvakrát uspěli v 60 minutách a jednou podlehli v prodloužení. - Třinec čtyřikrát za sebou ve vzájemných zápasech na ledě Komety neprohrál v základní hrací době - dvakrát zvítězil v 60 minutách a dvakrát podlehl po nájezdech. - Oceláři mají s úspěšností 18,46 procenta druhým nejlepším týme v play off v přesilových hrách po Liberci (22,86). Kometa je třetí (16,67). - Třinec je s úspěšností 91,07 procenta i druhým nejlepším celkem v play off v oslabení po Plzni (93,75). Kometa je čtvrtá (87,50). - Brněnský útočník Hynek Zohorna může ve čtvrtek sehrát 400. zápas v extralize. - Obránce Komety Ondřej Němec oslaví ve středu 34. narozeniny.