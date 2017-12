Praha/Chomutov - Vedení hokejistů Sparty získalo do týmu zkušeného slovenského gólmana Jána Laca z Chomutova. Opačným směrem poslali Pražané na hostování do konce sezony obránce Tomáše Dvořáka a útočníka Jiřího Smejkala. Laco se už dnes v tréninku připojí k brankářské dvojici Sami Aittokallio, David Honzík. Sparta, která výměnou hráčů reagovala na nelichotivé postavení v tabulce, o tom informovala na svém webu.

"Už delší dobu jsme se snažili zvýšit konkurenci na brankářském postu a nyní se nám konečně podařilo získat kvalitního a zkušeného brankáře," uvedl sportovní manažer Sparty Michal Broš. "V tuhle chvíli máme v týmu tři brankáře, ale samozřejmě se tato situace do konce přestupního termínu, který je na konci ledna, může ještě změnit," připustil Broš.

Dvořák a Smejkal by měli ve Spartě dostat znovu příležitost. "Oba jsou to naši kmenoví hráči, s kterými do budoucna počítáme, a jsou součástí myšlenky omlazování našeho týmu. V tuhle chvíli jsme je ale využili k výměně za brankáře Jána Laca. Jedná se však jen o hostování do konce sezony, pak se oba naši mladí hráči vrátí do Sparty," upřesnil Broš.

Šestatřicetiletého Laca uvolnili Piráti i přesto, že byl od svého příchodu loni v květnu týmovou jedničkou. Držitel stříbra z mistrovství světa 2012 nastoupil v této extraligové sezoně do 26 utkání, v průměru inkasoval 2,89 branky na zápas a úspěšnost zákroků má 88,8 procenta. Severočechům vychytal deset vítězství.

Lacovým příchodem snaha o posílení ambiciózního týmu Sparty, které patří v tabulce až devátá příčka s osmadvacetibodovou ztrátou na vedoucí Plzeň, nekončí. "Vzhledem k situaci v tabulce se naše práce ještě zintenzivňuje, nicméně není tak snadné přivést odpovídající posily. Hráči nejvyšší kvality na trhu nejsou a nechceme do týmu přivést hráče za každou cenu, jen abychom vykázali činnost," zdůraznil Broš.

Chomutov je dvanáctý, ve vyrovnané spodní polovině tabulky má ale na Spartu jen dvoubodové manko.