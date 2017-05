Paříž - Česká hokejová reprezentace vstoupí do mistrovství světa v Paříži se sedmi obránci a dvanácti útočníky. Premiéra na velké akci čeká obránce Jana Ruttu a útočníky Lukáše Radila, Robina Hanzla a Romana Horáka. Na světovém šampionátu nehrál ani Radko Gudas, jenž ale již startoval na olympiádě. V pátečním úvodním zápase skupiny B proti Kanadě nastoupí brankář Petr Mrázek.

"Rozhodli jsme se, že začneme se sedmi beky," řekl trenér Josef Jandač novinářům po dnešním prvním tréninku v dějišti turnaje. Před odletem zvažoval varianty s šesti a sedmi obránci. Mimo soupisku tak nyní zůstali beci Jan Kolář a Libor Šulák a útočníci Dominik Kubalík, Jakub Lev a Tomáš Hyka.

Elitní útočnou formaci bude stejně jako na loňském MS tvořit trojice David Pastrňák, Tomáš Plekanec, Roman Červenka. Ve druhé budou nastupovat Radil, Jan Kovář a Jakub Voráček.

"Od druhé třetiny (zápasu proti Kanadě) to může být jiné, ale je začátek turnaje a máme prostor zareagovat. Nyní jsme se ale rozhodli takhle i proto, že jsme chtěli navázat na loňský rok a dát k sobě lajnu, která spolu hrála, a zachovat vazbu aspoň dvojice Kovář - Radil," podotkl Jandač.

Přesunutí Voráčka na levou stranu prý nebude problém. "Občas tam hraje a nemá s tím problém. Vypadlo nám hodně křídel a je možné, že to budeme přeskupovat," řekl Jandač. S asistenty se rozhodl nechat hrát pohromadě také sehranou trojici Michal Birner, Petr Vrána, Michal Řepík. Čtvrtý útok tvoří Horák, Hanzl a Tomáš Zohorna. Obranné dvojice budou mít podobu Radko Gudas - Radim Šimek, Tomáš Kundrátek - Michal Kempný, Jakub Jeřábek - Jakub Krejčík a sedmým bekem bude Rutta.

Na prvním tréninku byli s týmem poprvé na ledě útočníci Tomáš Plekanec a David Pastrňák, kteří se k týmu připojili až ve středu večer v dějišti turnaje.

"Cesta byla rychlá, přímý let z Montrealu. Dobré," pousmál se Plekanec, jenž se představí na jubilejním desátém MS. "Trénink sice žádná hitparáda nebyla, ale myslím si, že v pátek už to bude lepší. Čeká nás ještě rozbruslení a do zápasu se do toho dostanu," řekla opora Montrealu.

Podobně jako Plekanec se cítil i Pastrňák. "V letadle jsem moc nespal, takže jsem se snažil jít spát brzy a také se brzy probudil. Jsem trošku unavený, ale doufám, že dneska už se vyspím pohodlně. A bude to dobré," řekl Pastrňák, který více než týden netrénoval na ledě. "Trošku jsem to pociťoval. Ale budu se zvedat, každým dnem se budu cítit líp," podotkla hvězda Bostonu.