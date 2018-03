Praha - Hokejová reprezentace se sešla k přípravě před mistrovstvím světa, které se uskuteční v květnu v Dánsku. Trenérovi Josefu Jandačovi se v Praze z nominované třiadvacítky zatím hlásili dva gólmani, sedm obránců a sedm útočníků. Zbývající pozvaní hokejisté se k týmu postupně připojí později.

Se sedmičkou dopředu omluvených hráčů se Jandač dohodl na jejich individuálním příjezdu. Včetně poražených účastníků čtvrtfinále, pardubických útočníků Davida Tomáška s debutantem Martinem Kautem, které donominoval dnes spolu s obráncem Tomášem Pavelkou ze Sparty a útočníkem Jakubem Orsavou z Mladé Boleslavi.

"Robert Kousal se připojí ve středu, Michal Řepík a David Tomášek zrovna tak, již zítra dorazí Martin Kaut. U kluků ze Švýcarska se Michal Birner připojí 1. dubna, Roman Červenka má ještě nějaké problémy z play off a dáme si vědět, ale asi podobně jako Birner až v Příbrami. Obránce Michal Jordán pak až 9. dubna," řekl Jandač na dnešním srazu.

Po zařazení osmnáctiletého Kauta jsou ve výběru čtyři nováčci. Debutovat v národním týmu mohou také obránce Jakub Galvas z Olomouce a útočníci Adam Musil ze San Antonia z nižší AHL a Matěj Stránský z Čerepovce z KHL.

Kaut, který reprezentoval na přelomu roku na mistrovství světa hráčů do 20 let, má za sebou druhou sezonu v extralize v dresu Pardubic. Ve 45 zápasech včetně play off si v ní připsal 12 branek a devět asistencí.

"Jde o hráče, kteří mají možnost se ukázat a nabrat zkušenosti. Třeba se jim pak otevře i cesta dál. Říkal jsem to i v kabině, že u mistrovství světa je to trošku jiné než nominace na Světový pohár či olympiádu, kde je nominace daná. Tady je poměrně dlouhá příprava a už mnoho kluků do ní šlo s minimálními šancemi a nakonec hráli na šampionátu. Je to jen na nich; pochopitelně někdo má tu šanci větší, někdo menší," podotkl Jandač.

Do hry navíc vstoupí zdravotní stav. Již nyní Jandač ví, že se pro MS v Kodani a Herningu bude muset obejít bez pětice olympioniků, které sužují různě závažné zdravotní trable. "Je před námi deset přípravných zápasů a i s ohledem na zdraví hráčů si chceme držet to portfolio hráčů větší," vysvětlil Jandač.

"Galvas nastupuje v extralize pravidelně, má kariéru před sebou, ale na druhou stranu - proč mu nedat šanci, aby si to vyzkoušel mezi dospělými na mezinárodní úrovni. Kaut měl dobré dvacítky i play off, Tomášek už nějaké zkušenosti s nároďákem má, u Musila jsme se domluvili i díky tomu, že farma nemá play off, tak nám ho pustili dřív, abychom se na něho mohli podívat," přiblížil Jandač.

Z farmařských týmů AHL mohou dorazit i další hráči. "Určitá jednání vedeme, ale žádné konkrétní přísliby zatím nemáme. Některé farmy jsou na hraně play off, záleží také na výstupních prohlídkách, takže uvidíme, ale ta šance, že někdo z farmy dorazí, určitě je," řekl Jandač. Zároveň čeká, jak se vyvine situace v NHL.

Český tým bude trénovat v Tipsport Aréně do čtvrtka. Od neděle se pak přesune do Příbrami, kde sehraje ve středu 4. dubna a o den později duely Euro Hockey Challenge proti Švýcarsku.

V dalším týdnu se Češi vrátí k přípravě do Prahy a pak se přesunou do Francie k dalším dvěma duelům EHCh (13. dubna v Amiens a o den později v Cergy). Následně se uskuteční Carlson Hockey Games v Pardubicích a generálkou před MS budou Švédské hry v Södertälje a Stockholmu (26.-29. dubna).

Šampionát v Dánsku se uskuteční od 4. do 20. května. Český tým do něj vstoupí 5. května duelem se Slovenskem, ve skupině A narazí také na Švédsko, Švýcarsko, Rusko, Bělorusko, Francii a Rakousko.

Nominace českých hokejistů na start přípravy před MS v Dánsku:

Brankáři: Patrik Bartošák (Vítkovice), Dominik Furch (Omsk/KHL),

obránci: Marek Hrbas, Lukáš Klok (oba Vítkovice), Jakub Galvas (Olomouc), Tomáš Pavelka (Sparta Praha), Michal Jordán (Chabarovsk/KHL), Vojtěch Mozík (Podolsk/KHL), Adam Polášek (Soči/KHL), Ondřej Vitásek (Chanty-Mansijsk/KHL),

útočníci: Martin Kaut, David Tomášek (oba Pardubice), Michal Birner, Roman Červenka (oba Fribourg-Gottéron/Švýc.), Andrej Nestrašil, Robin Hanzl (oba Nižněkamsk/KHL), Jakub Orsava (Mladá Boleslav), Michal Řepík (Sparta Praha), David Šťastný (Zlín), Roman Horák (Podolsk/KHL), Robert Kousal (Davos/Švýc.), Adam Musil (San Antonio/AHL), Matěj Stránský (Čerepovec/KHL).