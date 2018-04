Čeljabinsk (Rusko) - Mladé české hokejisty čeká na mistrovství světa do 18 let v Rusku zahajovací utkání. Svěřenci trenéra Davida Bruka se dnes od 16:30 utkají v Čeljabinsku se Slovenskem, jež ve čtvrtečním programu skupiny B prohrálo 2:5 s Finskem.

"Slováci jsou zarputilí, budou bojovat a nedají nám jediný puk zadarmo. Mají kvalitního brankáře, na to si musíme dát pozor. Očekávám od nich obětavý výkon," uvedla jedna z opor českého týmu Jakub Lauko.

Češi v pondělní generálce podlehli 2:4 Bělorusku, ale na šampionátu by rádi zaútočili na medaili, kterou jejich předchůdci naposledy získali v roce 2014. "V kabině jsou všichni správně napjatí, už se nemůžeme dočkat, až to začne. Těšíme se a maximálně si to užijeme," řekl Lauko, jenž si na přelomu roku zahrál už na světovém šampionátu dvacítek v Buffalu.