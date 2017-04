Spišská Nová Ves - Čeští hokejisté prohráli ve svém druhém utkání na mistrovství světa hráčů do 18 let ve Spišské Nové Vsi se Švédskem 2:3. Svěřenci trenéra Václava Varadi sice dokázali proti obhájcům stříbrných medailí smazat zásluhou Filipa Zadiny a Jana Kerna dvoubrankové manko, o švédské výhře ale následně rozhodl David Gustafsson.

"Švédové byli silní na kotouči a hodně bruslili, v první třetině hráli výborně a dělali nám velké problémy. Jejich tempo jsme zachytili v podstatě až na konci druhé třetiny, ve třetí třetině už jsme byli podle mého názoru lepší. Klukům nemůžu upřít snahu. Ve druhé půlce zápasu bojovali, padali do střel a hráli podle našich představ. Nakonec rozhodovalo hrozně málo, myslím si, že by byla spravedlivější remíza," řekl Varaďa.

V české sestavě chyběli oproti pátku zranění obránci Bukač a Galvas, místo kterých nastoupili Bednář a Mikyska.

Úvod zápasu patřil Švédům, kteří se ve čtvrté minutě dostali do vedení zásluhou Petersona. "Puk jsem nejdříve chytil, ale potom klouzal za mnou. Viděl jsem ho, ale nevěděl jsem, jakou částí výstroje ho mám zastavit. Bohužel si toho Švédi rychle všimli a dorazili ho do brány," uvedl brankář Jakub Škarek k trefě, kterou musel potvrdil videorozhodčí.

Další gól však Seveřané v první třetině nepřidali, přestože měli výraznou střeleckou převahu. Škarek si za 20 minut připsal 18 zákroků a podržel spoluhráče i při dvouminutovém dvojnásobném oslabení. Jeho protějšek Ahman přitom musel řešit jen jednu složitější situaci.

Hned po 35 sekundách druhé části zvýšil po individuální akci Zetterlund. Pak ale převzali iniciativu Češi. Škvrně, Machala ani Kaut však snížit nedokázali, Ahmana překonal až ve 38. minutě v přesilové hře Zadina. "Hodně jsme faulovali a stálo nás to spoustu sil. Dlouho jsme se tak nemohli do zápasu dostat a povedlo se nám to až v jeho druhé půlce. Zlepšili jsme pohyb a začali jsme si vytvářet šance, hrálo se nám už pak mnohem lépe," řekl Kern, jemuž se ve třetí třetině podařilo vyrovnat.

Nerozhodný stav ale vydržel jen 82 sekund. Vedení Švédsku vrátil Gustafsson. Vyrovnat mohl následně Safin, ale Ahmana již Češi překonat nedokázali ani při závěrečné power play, při níž měl šanci kapitán Nečas. "Musíme doufat, že nás porážka nepoloží, ale naopak spíš nakopne. Na další zápas se dobře připravíme, šance už budeme proměňovat a dotáhneme to do vítězného konce," řekl Kern.

Český tým bude mít v neděli volno, v pondělí se utká s USA a v úterý s Ruskem. "Čekají nás další dva zápasy, které potřebujeme zvládnout. Musíme si z dneška vzít ponaučení a v příštím utkání zachytit začátek lépe, abychom se od něj odrazili a zvládli to," řekl kouč Varaďa.

Skupina A (Poprad):

Finsko - Švýcarsko 5:1 (2:0, 2:0, 1:1)

Branky: 8. a 17. Nyman, 33. Kotkaniemi, 34. Ikonen, 48. Latvala - 48. Müller.

Slovensko - Kanada 3:4 v prodl. (1:3, 1:0, 1:0 - 0:1)

Branky: 9. a 43. Liška, 37. Hrehorčák - 19. a 68. Mattheos, 19. Olson, 20. Ratcliffe.

Tabulka:

1. Finsko 2 2 0 0 0 10:5 6 2. Kanada 2 1 1 0 0 8:4 5 3. Švýcarsko 2 1 0 0 1 5:5 3 4. Slovensko 2 0 0 1 1 7:9 1 5. Lotyšsko 2 0 0 0 2 1:8 0





Skupina B (Spišská Nová Ves):

ČR - Švédsko 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 38. F. Zadina (Kvasnička, Kondelík), 47. Kern (Safin) - 4. Peterson (Elvenes, Westerlund), 21. Zetterlund, 48. Gustafsson (Ginning). Rozhodčí: Dipietro (Švýc.), Kuljev (Rus.) - Hägeström (Fin.), Kacej (SR). Vyloučení: 7:7, navíc Machala (ČR) 10 min. Využití: 1:0. Diváci: 5126.

Sestava ČR: Škarek - Mikyska, Kvasnička, Bednář, Šalda, Buchtela, F. Král - F. Zadina, Nečas, Chytil - M. Kaut, Hladoník, Hrabík - Safin, Kern, Machala - J. Dvořák, Škvrně, Kondelík. Trenér: Václav Varaďa.

USA - Rusko 5:4 (0:1, 3:0, 2:3)

Branky: 37. a 40. Poehling, 34. Mismash, 42. Norris, 50. Hughes - 46. a 57. Samorukov, 11. Koltygin, 58. Čechovič.

Tabulka:

1. USA 2 2 0 0 0 12:4 6 2. ČR 2 1 0 0 1 9:7 3 3. Rusko 2 1 0 0 1 7:6 3 4. Švédsko 2 1 0 0 1 4:5 3 5. Bělorusko 2 0 0 0 2 4:14 0