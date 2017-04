Spišská Nová Ves - Čeští hokejisté zakončili své účinkování v základní skupině B světového šampionátu na Slovensku porážkou s Ruskem 4:5 v prodloužení. Přes naději na druhou příčku skončili svěřenci kouče Václava Varadi předposlední čtvrtí a ve čtvrtečním čtvrtfinále je čeká obhájce zlata Finsko, které dosud neztratilo ani bod.

"Bod s Ruskem je samozřejmě malý progres, ale takhle jsem si to nepředstavoval. Do poslední minuty jsme se rvali o druhé místo ve skupině, ale dopadlo to špatně," mrzelo po utkání trenéra Varaďu.

Čeští mladíci s Paterou v brance a přeskupenou sestavou drželi s Rusy prvních deset minut bezbrankové skóre, jenže pak se jako první v utkání provinil proti pravidlům Safin a Rubinčik už po 23 vteřinách ranou od modré čáry trestal. Varaďův výběr pak sám přesilovku nevyužil, ale v signalizované početní výhodě se dostal před gólmana Žukova Kvasnička a precizním blafákem do bekhendu vyrovnal.

"Jsem spíše typem ofenzivního obránce, který si rád zaútočí. I na tréninku tohle občas zkoušíme. Hned jsem věděl, co budu dělat. A bylo to dobré," uvedl David Kvasnička.

Po šancích na obou stranách v úvodu druhé části, které měli Lipanov a Chytil, vrátil sborné vedení krátce před polovinou základní hrací doby pohotově tečující Šaškov. Následovala dvě po sobě jdoucí vyloučení na ruské straně a druhé z nich zužitkoval dobrou ránou z mezikruží Zadina. Těsně před přestávkou pak Patera skvěle vychytal Pereljajeva.

V nástupu do třetí dvacetiminutovky pykal Kaut a pouhou vteřinu po jeho návratu na led poslal Rusy potřetí v utkání do vedení Svěčnikov. Odpověď přišla tentokrát už za 80 vteřin, když vyrovnal Hrabík, jenž se prosadil opět během signalizovaného vyloučení na straně soupeře. Ve 49. minutě navíc dokonal obrat Kern. Jenže Safin pak neuspěl v šanci na zvýšení náskoku a Maximov 125 sekund před závěrečnou sirénou vyrovnal.

"Věřili jsme, že to udržíme. Do konce zápasu chybělo něco přes dvě minuty. Znovu jsme inkasovali po individuální chybě, když jsme nevyhodili puk ven z pásma. Před zápasem jsme si říkali, že se to už nesmí opakovat, ale znovu se nám to stalo," zlobil se Kvasnička.

V prodloužení měl obrovskou možnost rozhodnout Nečas, ale nedal. Zápas tak ukončil až v 65. minutě svým dnešním druhým zásahem Rubinčik.

"V závěru jsme udělali hrubou chybu, když jsme nevyhodili kotouč z obranného pásma. Rusové toho využili a vyrovnali. Nakonec jsme se ještě v power play pokusili zvrátit zápas na naši stranu, ale nepovedlo se nám to. I ve druhé skupině jsou velmi silní soupeři, nám nakonec připadlo Finsko," uvedl Varaďa.

Ve čtvrtfinále se utkají také Rusko s domácím Slovenskem, Kanada se Švédskem a Švýcaři s výběrem USA, který dominoval v "české" skupině B a zatím je na turnaji stejně jako Finové stoprocentní.

Mistrovství světa hokejistů do 18 let:

Skupina B (Spišská Nová Ves):

ČR - Rusko 4:5 v prodl. (1:1, 1:1, 2:2 - 0:1)

Branky a nahrávky: 18. Kvasnička (Kondelík, Safin), 34. F. Zadina (Chytil), 45. Hrabík (F. Král, M. Kaut), 49. Kern (Kvasnička, Kondelík) - 11. Rubinčik (Galeňuk, Bicadze), 30. Šaškov (Baranov), 44. Svěčnikov (Lipanov, Čechovič), 58. Maximov (Slepec, Rubinčik), 65. Rubinčik (Muranov, Koltygin). Rozhodčí: Hallin (Nor.), Garon - Harrington (oba Kan.), Kupčus (Lot.). Vyloučení: 4:5, navíc M. Kaut (ČR) 10 min. Využití: 1:1. Diváci: 2764.

Sestava ČR: Patera - Mikyska, Kvasnička, Šalda, F. Král, Bednář, Buchtela - M. Kaut, Nečas, Machala - Hladoník, Hrabík, F. Zadina - Safin, Kern, Chytil - J. Dvořák, Kondelík, Škvrně. Trenér: Václav Varaďa.