Red Deer (Kanada) - Česká hokejová reprezentace do 18 let utrpěla na úvod turnaje Hlinka Gretzky Cup debakl s USA 0:6. Svěřenci trenéra Aloise Hadamczika inkasovali v Red Deer jeden gól v oslabení a dokonce dva při vlastní přesilové hře. Američané utkání zlomili ve svůj prospěch ve druhé třetině, kdy v rozmezí 4:22 minuty třikrát skórovali.

"Samozřejmě, že podle výsledku to bylo hodně špatný, ale podle předvedené hry jsme myslím byli do poloviny zápasu vyrovnaným soupeřem. V první třetině jsme měli šance. Co vidím negativně, je neproměňování šancí a přesilovky. Hráli jsme je špatně a ještě jsme v nich inkasovali. Od poloviny zápasu nám odešly nohy a síla. Kluci vůli měli, ale všude jsme byli o krok pozdě," řekl Hadamczik spolupracovníkovi ČTK.

Mladí čeští hráči v přípravě na turnaj porazili Kanadu, na výběr USA však nestačili. Až do poloviny utkání drželi se soupeřem krok, ale po třech rychlých gólech bylo o osudu duelu rozhodnuto. "Došlo k individuálním chybám a hráli jsme dlouhé oslabení. Myslím, že ty zákroky byly takové, že nemůžeme hráčům říct, že to byly naivní fauly. Byly tam dva tvrdé střety a rozhodčí to posoudili tak, že to bylo daleko od mantinelu a nebezpečná hra," uvedl reprezentační kouč, který osmnáctku převzal v létě.

Další utkání čeká český výběr již dnes. Od 23:00 SEČ se utká s Ruskem, které na úvod porazilo Finsko 7:2. Pokud chtějí Češi postoupit do semifinále, potřebují vyhrát. "Věděli jsme, že si po výhře nad Kanadou nesmíme myslet, že teď už nám půjde všechno. Chyběl nám ale oheň, nešli jsme do toho pořádně. Na další zápas se musíme pořádně namotivovat," řekl obránce Martin Hugo Haš.

Hlinka Gretzky Cup hokejistů do 18 let v Kanadě:

--------

Skupina A (Edmonton):

Švédsko - Slovensko 4:2 (1:1, 1:1, 2:0), Kanada - Švýcarsko 10:0 (3:0, 5:0, 2:0).

Tabulka:

1. Kanada 1 1 0 0 0 10:0 3 2. Švédsko 1 1 0 0 0 4:2 3 3. Slovensko 1 0 0 1 0 2:4 0 4. Švýcarsko 1 0 0 1 0 0:10 0

Skupina B (Red Deer):

ČR - USA 0:6 (0:1, 0:3, 0:2)

Branky: 10. a 32. Mastrosimone, 34. Jutting, 36. Huglen, 43. Silianoff, 59. Toporowski.

Finsko - Rusko 2:7 (1:1, 0:4, 1:2)

Tabulka:

1. USA 1 1 0 0 0 6:0 3 2. Rusko 1 1 0 0 0 7:2 3 3. Finsko 1 0 0 1 0 2:7 0 4. ČR 1 0 0 1 0 0:6 0