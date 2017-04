Spišská Nová Ves - Čeští hokejisté prohráli na světovém šampionátu hráčů do 18 let v základní skupině B ve Spišské Nové Vsi s USA 2:5. Svěřenci kouče Václava Varadi sice otevřeli po 111 vteřinách skóre, přesto si v třetím utkání připsali druhou prohru. Kuriozitou utkání byla tři nařízená trestná střílení, ani jedno však neskončilo gólem. Hattrickem se v dresu vítězů blýskl bek Maxwell Gildon.

Čeští mladíci měli proti obhájcům bronzu skvělý nástup, když ve druhé minutě trefil Machala z mezikruží přesně pod horní tyč. Po šanci Inamota na vyrovnání mohli zvýšit Safin a Zadina, jenže neuspěli.

A záhy přišel trest. Tkachuk ve 13. minutě pláchl ve vlastním oslabení a pohrál si s gólmanem Škarkem. Uběhlo jen 82 sekund, během nichž trefil Zadina tyč, a již při hře pět na pět načal své střelecké představení Gildon.

"Povedl se nám vstup do utkání, ale potom jsme hru nepochopitelně otevřeli a inkasovali jsme hrozně laciné branky. Bohužel, koledovali jsme si o ně. Výsledek je pro mě zklamáním. Kluci to ale nevypustili a bojovali až do konce. Zítra nás čeká další důležitý zápas s Rusy, musíme se na něj dobře připravit," uvedl kouč Varaďa.

Zkraje druhé části měli Američané znovu velké příležitosti v oslabení, ale udeřili až po Kautově vyloučení, kdy se hrálo ve čtyřech na obou stranách. Tortora se dostal do dalšího samostatného úniku a Škarkovi nedal nejmenší šanci zasáhnout. Trenér Varaďa sáhl k oddechovému času.

V polovině utkání se rozhodlo definitivně o bodech: Hladoník neproměnil trestné střílení a místo toho zakončil dvě minuty poté Gildon snadno do prázdné branky přečíslení dvou na jednoho. Škarka pak mezi tyčemi nahradil Patera.

Již po 28 vteřinách sice snížil Safin, ale to bylo z české strany vše. Na začátku 39. minuty dostal trestné střílení k dispozici i výběr USA, jenže Pastujov Pateru se zakončením po ledě nepřelstil.

Na začátku třetího dějství nevyužili Češi krátkou přesilovku pět na tři. Nedlouho po skončení následné klasické početní výhody jeli Američané další trestné střílení, Wahlstromovi však Patera vypíchl kotouč a nepustil ho k zakončení.

"Před druhým trestným střílením jsem se bál, že rozhodčí uznají gól, protože situaci ještě zkoumali na videu, zda puk nepřešel čáru. Jsem rád, že se nakonec jelo trestné střílení. Povedlo se mi ho i trochu se štěstím zlikvidovat. Těší mě, že se mi podařilo zneškodnit dvě trestná střílení. Bohužel to nebylo nic platné, když jsme prohráli," litoval Jiří Patera.

Přesto i on nakonec inkasoval, dvě minuty před závěrem zkompletoval v přesilovce hattrick Gildon. "V podstatě jsme dostali dva góly při naší přesilovce (v první třetině), což by se nám nemělo stávat. V početní převaze bychom naopak měli dát góly my. Chtěli jsme vyhrát a získat tři nebo alespoň dva body, ale to se nám bohužel nepovedlo. Doufám, že s Ruskem vyhrajeme konečně zase za tři body a půjdeme do čtvrtfinále v lepší pohodě," dodal Patera

Skupina B (Spišská Nová Ves):

ČR - USA 2:5 (1:2, 1:2, 0:1)

Branky a nahrávky: 2. Machala (Kern), 32. Safin (Kern, Machala) - 13. Tkachuk (Kemp), 14. Gildon (Mismash), 24. Tortora (Farrance), 32. Gildon (Cockerill, Tortora), 58. Gildon (Hughes, Wahlstrom). Rozhodčí: Holm (Švéd.), Piragič (Chorv.) - Harrington (Kan.), Kacej (SR). Vyloučení: 9:10. Využití: 0:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 3856.

Sestava ČR: Škarek (32. Patera) - Mikyska, Kvasnička, Bednář, Šalda, Buchtela, F. Král - F. Zadina, Nečas, Chytil - M. Kaut, Hladoník, Hrabík - Safin, Kern, Machala - J. Dvořák, Škvrně, Kondelík. Trenér: Václav Varaďa.

1. USA 3 3 0 0 0 17:6 9 2. Švédsko 3 2 0 0 1 7:7 6 3. Rusko 2 1 0 0 1 7:6 3 4. ČR 3 1 0 0 2 11:12 3 5. Bělorusko 3 0 0 0 3 6:17 0