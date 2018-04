Ilustrační foto - Český hokejista Lukáš Vopělka (vlevo) se snaží překonat merického brankáře Alexandera Nedeljkovice, kterému pomáhá spoluhráč Jack Dougherty v utkání MS do 18 let (na archivním snímku v roce 2014).

Ilustrační foto - Český hokejista Lukáš Vopělka (vlevo) se snaží překonat merického brankáře Alexandera Nedeljkovice, kterému pomáhá spoluhráč Jack Dougherty v utkání MS do 18 let (na archivním snímku v roce 2014). ČTK/AP/Martti Kainulainen

Čeljabinsk (Rusko) - Čeští hokejisté do 18 let budou dnes bojovat o postup do finále mistrovství světa. Svěřenci kouče Davida Bruka, kteří ve čtvrtfinále překvapili výhrou 2:1 nad Kanadou, vyzvou v Čeljabinsku obhájce titulu Američany. Zápas začne v 16:30.

Česká osmnáctka má šanci získat první medaili od stříbra v roce 2014. Druhou semifinálovou dvojici tvoří Švédsko a Finsko, jejich utkání se bude hrát od 12:30.