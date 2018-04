Brno - Multifunkční hala pro hokejovou Kometu vznikne na výstavišti v Brně. Hotová by mohla být v roce 2022, řekl novinářům primátor Petr Vokřál (ANO). Podle něj budou náklady kolem 1,4 miliardy korun, pokrýt by je mělo město, kraj, stát i soukromý sektor. Hala měla původně stát za Lužánkami, kde město plánuje postavit nový fotbalový stadion v místě starého. Město však nemá dořešené majetkoprávní vztahy s podnikatelem Liborem Procházkou, který tam má nemovitosti. Podle Vokřála nelze se stavbou hokejové haly čekat s ohledem na to, že Kometa o víkendu obhájila extraligový titul.

Hala by vznikla na výstavišti v místě cyklistického okruhu. Brno plánuje postavit nový velodrom v městské části Brno-jih v okolí Hněvskovského ulice zhruba za půl miliardy korun, tím pádem by se místo na výstavišti uvolnilo. "Nemůžeme si dovolit už dále čekat s ohledem na to, co kluci z Komety dokázali. Veřejnost by byla velice zklamaná, pokud bychom v reálném čase nedokázali odprezentovat reálný koncept vzniku haly," uvedl Vokřál. Kometa získala loni titul po 51 letech a letos ho dokázala obhájit.

Podle Vokřála je snahou, aby 30 až 40 procent nákladů na halu pokryl stát. Vláda v demisi o tom bude jednat v Brně, na 2. a 3. května chystá návštěvu Jihomoravského kraje. Na twitteru to uvedl premiér v demisi Andrej Babiš (ANO). "Moc gratuluju HC Kometa. A na sliby nezapomínám. Druhého a 3. května bude vláda v Brně a půjde se podívat, kde by měla stát nová hala. Stavba by mohla začít 2020 a skončit 2022," napsal Babiš.

Hala měla původně stát v lokalitě za Lužánkami vedle zamýšleného fotbalového stadionu. Ten ale zatím nemůže město postavit, protože nemá dořešené majetkoprávní vztahy s podnikatelem Procházkou, který má za Lužánkami na pozemcích města tenisovou halu, podzemní garáže a komunikace. Procházkův majetek má hodnotu kolem čtvrt miliardy, město se s ním snaží dohodnout, jak nemovitosti získat.

O multifunkční hale pro Kometu a další sporty se mluví několik let. Nyní hokejisté hrají v DRFG aréně, bývalé hale Rondo, která je v provozu od roku 1982. Na hokej má kapacitu 7700 míst a domácí zápasy Komety jsou často vyprodané.