Buffalo - Česká hokejová dvacítka zvítězila na mistrovství světa v Buffalu nad Běloruskem 6:5 a po druhé výhře ze tří vystoupení na turnaji si zajistila postup do čtvrtfinále. Svěřenci trenéra Filipa Pešána sice prohrávali v 21. minutě 0:2, ale v průběhu druhé třetiny otočili stav na 5:2 a přes snaživý finiš nováčka elitní skupiny výhru udrželi. Závěrečný duel v základní skupině B čeká Čechy v neděli od 18:00 SEČ proti Švýcarsku.

"Neodehráli jsme dobrý zápas. Od začátku jsme byli bojácní, soupeř neměl co ztratit. Vyždímal se v posledním zápase ve skupině co nejvíc mohl. My jsme na to nebyli schopní reagovat. Jsem strašně rád, že jsme díky druhé třetině zápas ubojovali. V závěru jsme odehráli fantastické dvě minuty, kdy jsme nepustili soupeře k power play a utkání uhráli," zhodnotil zápas trenér českého týmu Filip Pešán.

Do brance českého týmu se po prohře se Švédskem místo Škarka postavil Kořenář, který vychytal úvodní výhru nad Ruskem. Hned v úvodu z úhlu nebezpečně vystřelil uzdravený útočník Lauko, který se vrátil do sestavy. Do vedení se ale dostali v deváté minutě Bělorusové, kteří se prosadili při Galvasově vyloučení. Za pravým kruhem vypálil Šarangovič a i s pomocí Litvinovovy clony skóroval.

Vzápětí mohli Češi vyrovnat, ale po Safinově střele neuspěl proti brankáři Griščenkovi ani z dorážky Chytil. Ve 12. minutě byl za faul na Gabruse vyloučen na pět minut a do konce utkání Kurovský, ale Češi v dlouhém oslabení odolali. K vyrovnání pak nevedly pokusy Michnáče ani Šaldy.

Po 48 vteřinách druhého dějství se trefil z mezikruží Drozdov, Bělorusové vedli 2:0 a Kořenáře vystřídal Škarek. Vzápětí Češi bleskově smazali ztrátu. Za 41 vteřin se dočkali první branky, když po Reichelově střele z levého kruhu dorazil puk do sítě Pavlík. Za 24 sekund se trefil po Nečasově akci z mezikruží Hájek a v 26. minutě otočil stav při Děrjabinově vyloučení Zadina, který úspěšně dorážel po Michnáčově střele.

"Bělorusy jsme podcenili, oni kousali a hráli dobře. Měli jsme štěstí, že jsme urvali výhru aspoň o jeden gól. Nemůžeme být ale s výkonem spokojení. Měli dobré přesilovky, hráli je jednoduše, okamžitě stříleli. Nesmíme hrát tolik oslabení, protože dnešní hokej už je v podstatě jenom o přesilovkách," prohlásil obránce českého týmu Libor Hájek.

Pak začali hrozit Bělorusové. Dvě šance neproměnil Martynov, mezitím trefil Drozdov tyč. Ve 33. minutě se znovu radovali Češi, když Zacharovu přihrávku zpoza branky proměnil Chytil.

Za necelé tři minuty Chytil uvolnil Pavlíka a Griščenka po pátém gólu vystřídal Rodik. Bělorusové 75 sekund před koncem druhé třetiny při Reichelově trestu snížili, když se podruhé v utkání prosadil Šarangovič.

Ve třetí třetině nejdříve zahrozil ve vlastním oslabení Zachar, ale v 51. minutě opět zdramatizovali vývoj Bělorusové, když se po Drozdovově akci trefil Martynov. V 54. minutě se dostal do úniku Zachar a blafákem do bekhendu vrátil českému týmu dvoubrankový náskok.

Za 89 vteřin se ale opět Bělorusové dostali na kontakt, když z mezikruží přesně zamířil Gabrus. Pešánův výběr ale těsný náskok uhájil, Bělorusové zakončili vystoupení ve skupině bez bodu a čeká je boj o záchranu.

"Není možné, abychom za stavu 5:2 přestali hrát. Musíme hrát celý zápas stejně. Nejde, abychom v první třetině dostali smolné góly a pak ve druhé hráli jako jiný tým. Musíme tak hrát od začátku," podotkl český útočník Martin Kaut

Mistrovství světa hokejistů do 20 let v Buffalu:

Skupina B:

ČR - Bělorusko 6:5 (0:1, 5:2, 1:2)

Branky a nahrávky: 22. R. Pavlík (Safin, K. Reichel), 22. Hájek (Nečas, Budík), 26. F. Zadina (Michnáč, M. Kaut), 33. Chytil (M. Zachar, Hájek), 36. R. Pavlík (Chytil), 54. M. Zachar (Budík) - 9. Šarangovič (Jerjomenko, Litvinov), 21. Drozdov (Suško, Bovbel), 39. Šarangovič (Suško, Bovbel), 51. Martynov (Drozdov, Jerjomenko), 55. Gabrus. Rozhodčí: Grumsen (Dán.), Kulev (Rus.) - Castelli (Švýc.), Jensen (Dán.). Vyloučení: 3:2, navíc Kurovský 5 min. a do konce utkání, R. Pavlík (oba ČR) 10 min. Využití: 1:3. Diváci: 5222.

Sestava ČR: Kořenář (21. Škarek) - Hájek, Budík, F. Král, J. Galvas, Šalda, Vála - M. Zachar, Chytil, Safin - F. Zadina, Nečas, Michnáč - R. Pavlík, K. Reichel, M. Kaut - Kurovský, Kodýtek, Lauko - Hrabík. Trenéři: Filip Pešán, Rostislav Vlach a Miroslav Přerost.

Tabulka:

1. Švédsko 2 2 0 0 0 9:2 6 2. Rusko 3 2 0 0 1 14:9 6 3. ČR 3 2 0 0 1 12:12 6 4. Švýcarsko 2 1 0 0 1 5:7 3 5. Bělorusko 4 0 0 0 4 10:20 0