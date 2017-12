Přípravný zápas hokejistů do 20 let: ČR - Švýcarsko, 18. července v Brně. Brankář České republiky Josef Kořenář.

Niagara Falls (USA) - Čeští hokejisté do 20 let prohráli v páteční generálce na mistrovství světa v Buffalu 2:4 Finsku. Trenér Filip Pešán po utkání v Niagara Falls oznámil konečnou nominaci na šampionát, v níž jsou tři brankáři, osm obránců a 14 útočníků. Češi, kteří touží po třinácti letech ukončit čekání na medaili, vstoupí do turnaje úterním duelem proti Rusku.

Pešánovi svěřenci utrpěli v předchozím přípravném duelu ve středu s Kanadou debakl 0:9, kdy liberecký trenér ještě šetřil pětici opor v čele s útočníky Martinem Nečasem a Filipem Chytilem. Na Finy už Češi šli v plné síle, ale severský soupeř je přestřílel 40:15.

Mezi střelce se během tří minut ve druhé třetině zapsali Martin Kaut a Marek Zachar. Celé utkání odchytal Josef Kořenář, jenž inkasoval třikrát. Čtvrtý gól dali Finové do prázdné branky při české power play.

Po zúžení kádru opustili tým obránci Filip Haman z Frýdku-Místku a David Kvasnička z Plzně a útočník Jáchym Kondelík z týmu Muskegon Lumberjacks ze soutěže USHL.

Konečná nominace ČR na MS hokejistů do 20 let:

Brankáři: Milan Klouček (Pardubice), Josef Kořenář (Benátky nad Jizerou), Jakub Škarek (Jihlava),

obránci: Vojtěch Budík (Prince Albert/WHL), Lukáš Doudera (Litvínov), Jakub Galvas (Olomouc), Libor Hájek (Saskatoon/WHL), František Hrdinka (Mladá Boleslav), Filip Král (Spokane/WHL), Radim Šalda (Saint John/QMJHL), Ondřej Vála (Kamploops/WHL),

útočníci: Filip Helt (Litoměřice), Kryštof Hrabík (Liberec), Filip Chytil (Hartford/AHL), Martin Kaut (Pardubice), Petr Kodýtek (Plzeň), Daniel Kurovský (Vítkovice), Jakub Lauko (Chomutov), Albert Michnáč (Mississauga/OHL), Martin Nečas (Brno), Radovan Pavlík (Hradec Králové), Kristián Reichel (Red Deer/WHL), Ostap Safin (Saint John/QMJHL), Filip Zadina (Halifax/QMJHL), Marek Zachar (Sherbrooke/QMJHL).

ČR - Finsko 2:4 (0:1, 2:2, 0:1)

Branky: 22. Kaut, 25. Zachar - 3. Koppanen, 30. Kuokkanen, 36. Innala, 58. Tolvanen.